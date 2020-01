Di fronte alle forti pressioni locali e internazionali, la maggioranza del Parlamento albanese controllata dal Partito Socialista del premier Edi Rama, ha fatto marcia indietro e ha votato di posticipare e rimuovere dal calendario dei lavori il decreto sulla legge dei Media Audiovisivi, parte delle due leggi del “pacchetto anti-diffamazione”.

Il capo del gruppo parlamentare socialista, Taulant Balla, ha dichiarato che il voto sarà rinviato mentre la Commissione di Venezia, organo consultivo del Consiglio d’Europa dovrebbe esprimere la propria opinione il 20-21 marzo prossimo. “Chiediamo che la discussione rimanga all’ordine del giorno, ma la discussione dovrebbe essere rinviata fino a quando la Commissione di Venezia, il 20 o 21 marzo, presenterà la sua relazione e, come abbiamo fatto in molti importanti momenti della riforma della giustizia, la Commissione di Venezia ha avanzato proposte molto buone che sono state incorporate/riflesse, come abbiamo con altre leggi che abbiamo migliorato”.

Gli emendamenti alle leggi sui media audiovisivi e sulle comunicazioni elettroniche sono stati contestati da parte della comunità dei giornalisti albanesi ed altre istituzioni internazionali.

Subito dopo il voto del Parlamento, ha reagito via Twitter l’Ambasciatore UE a Tirana, Luigi Soreca, e ha accolto con favore la decisione del Parlamento subito dopo la votazione, scrivendo “Accogliamo con favore la decisione della maggioranza di governo di posticipare il voto sulla legge per i Media Audiovisivi. Rimaniamo in attesa dell’opinione della Commissione di Venezia e incoraggiamo le autorità a rispondere alle preoccupazioni rimanenti delle organizzazioni dei media e della comunità internazionale”.

Anche il Centro Europeo per la Libertà dei Media e della Stampa (the European Centre for Press and Media Freedom), che tramite Twitter ha scritto: “Piccola vittoria: accogliamo con favore la decisione del parlamento albanese di sospendere l’approvazione delle modifiche alla legge sui media fino a quando la Commissione di Venezia pubblica la sua opinione. Continuiamo a monitorare attentamente ulteriori sviluppi in Albania”.

Due settimane fa anche il presidente della Repubblica Ilir Meta, aveva respinto il testo approvato dall’Assemblea nazionale lo scorso fine dicembre. Il capo dello Stato aveva sostenuto che la normativa fosse “in violazione ai principi fondamentali di uno Stato di diritto, al diritto di espressione, dei media e del diritto di informazione”. Intervistato oggi dai media sulla decisione del Parlamento, ha detto di apprezzare la decisione. “Accolgo con favore la decisione positiva e responsabile dell’Assemblea di ritirarsi dal voto sul cosiddetto “pacchetto anti-diffamazione“, ha affermato Meta.

Anche il Partito Democratico ha reagito dopo la decisione del PS di ritirarsi, rinviando la decisione sul decreto del Presidente sul pacchetto anti-diffamazione. L’ex deputata del Partito Democratico Albana Vokshi lo definisce una vittoria per la libertà di parola.

“La libertà di parola ha vinto. Edi Rama ha giurato per settimane di votare in parlamento il pacchetto della censura contro i media online. Si è ritirato oggi senza votare fino a quando al termine dell’iniziativa incostituzionale contro la quale sono sorti i giornalisti, l’opposizione, la Commissione europea, il Consiglio d’Europa, l’OSCE.

Gli argomenti secondo cui avrebbero rovesciato il decreto del Presidente che invertiva la legge incostituzionale finivano per essere una propaganda vuota. La nostra giusta causa ha vinto una battaglia. Edi Rama non ha approvato una legge che minaccia i giornalisti e i media online incarcerati con chiusure e multe. Il potere di Edi Rama si sta sgretolando giorno dopo giorno. Insieme, possiamo salvaguardare le nostre libertà, la libertà di espressione, la libertà di voto, la libertà di scelta”.

I media hanno posto una domanda al funzionario dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, Bas Klein, sui motivi che hanno costretto l’istituzione a rinviare il “pacchetto anti-diffamazione” attendendo il parere della Commissione di Venezia. In risposta, Klein scrive che ci sono molte preoccupazioni sulla legge e spiega che non sono state poste domande specifiche, ma è necessaria un’opinione generale in merito.

“Abbiamo chiesto un parere alla Commissione di Venezia in quanto vi sono molte domande su questa legge e temono che alcune delle sue disposizioni potrebbero non essere in linea con le norme europee in materia di media e libertà di espressione. Non abbiamo posto domande specifiche, ma abbiamo chiesto un parere generale sulla legge”, afferma la risposta del funzionario del Consiglio d’Europa, Bas Klein.