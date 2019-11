Veli Gjata è uno dei cittadini albanesi che si è reso immediatamente disponibile nell’aiutare tutti coloro che sono stati colpiti dal terremoto a Thumanë. Assieme ad una squadra di soccorso italiana, si è recato a Thumanë per offrire il suo contributo volontario.

Secondo Gjata, tuttavia, ci sono numerose irregolarità nella tendopoli in cui vengono ospitati i terremotati.

Il cittadino albanese – che vive in Italia da 25 anni – ha sottolineato per Shqiptarja.com di aver incontrato molte difficoltà da quando ieri è arrivato assieme all’equipe medica nel campo d’accoglienza.

“Vivo da 25 anni in Italia, non appena ho sentito la notizia del terremoto ci siamo organizzati e siamo venuti qui. Non so che dire, è un vero incubo.” – ha affermato Gjata. Segui video in lingua albanese su Youtube

Sale a 44 il bilancio delle vittime del terremoto

Proseguono le ricerche in 3 zone di Durazzo di 15 persone rimaste sotto le macerie Sono passate più di 48 ore dal violento sisma che martedì mattina ha colpito l’Albania; a Durazzo proseguono a grande intensità le ricerche di 15 persone ancora sotto le macerie in tre aree della città costiera: Kënetë, hotel Mira Mare e “2 Gjelat”.

L’università “Aleksandër Moisiu” di Durazzo ha sospeso l’attività didattica fino al 6 dicembre.

Nel frattempo, nei tre edifici universitari sono state effettuate le verifiche necessarie e la situazione attuale sembra non presentare problemi.

I giovani stanno continuando ad offrire aiuto ai cittadini colpiti dal terremoto, mentre diverse abitazioni – palazzi e case private – sono diventate inagibili.

Come donare

Il terremoto che ha fatto tremare l’Albania il 26 novembre ha risvegliato i sentimenti di solidarietà dell’Italia, inclusa la comunità albanese.

