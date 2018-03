40mila albanesi emigrano all’estero, un fenomeno normale secondo Edi Rama

Secondo il primo ministro Edi Rama, il fenomeno dell’emigrazione ha da sempre caratterizzato l’Albania e per questo non è nessun evento straordinario di cui preoccuparsi.

Durante il suo discorso a una conferenza organizzata dall’Istituto di Statistica Albanese (Instat) sul tema dell’emigrazione, Rama ha detto che, ad esempio, la Croazia, un paese dell’Unione Europea ha registrato un numero di 50.000 emigrati nel 2017, a differenza dei 40.000 emigrati dall’Albania.

“L’immigrazione è un fenomeno storico sul quale c’è molto da analizzare, studiare e riflettere. Ma soprattutto c’è da dire che non è nulla di speciale per l’Albania in una fase storica che ha definito la libera circolazione come una novità per gli albanesi.” – ha detto il primo ministro.

Il numero di emigrati è ancora alto, anche se rispetto al 2013 il fenomeno è diminuito del 20%.

I motivi dell’emigrazione continuano a rimanere sempre gli stessi: necessità di una qualità migliore di vita sotto ogni aspetto e la possibilità di nuove allettanti opportunità di lavoro, con stipendi nettamente superiori agli standard albanesi. Su quest’ultimo tema e sulla fuga di cervelli Edi Rama si è espresso così:

“L’84% degli emigrati sceglie un altro paese per le opportunità di lavoro. Questo è il caso soprattutto dei medici specialisti, sempre in minor numero nelle zone al di fuori di Tirana.”

Per questo motivo, il governo ha stanziato un bonus da duecentomila lekë (1530 euro) al mese per tutti i medici che vorranno lavorare nelle città al di fuori della capitale.

Dalla Germania: il numero dei richiedenti asilo è ancora alto

Nonostante le parole di Edi Rama, la Germania continua a essere preoccupata dal numero di richiedenti asilo albanesi. L’ambasciatrice tedesca in Albania, Susanne Schütz, ha dichiarato che il numero è ancora troppo alto soprattutto se guardiamo alla situazione del paese: è una nazione candidata all’Unione Europea non caratterizzata da persecuzioni politiche.

Secondo l’ambasciatrice, se il numero dovesse continuare a rimanere così alto, i richiedenti asilo verranno rimpatriati anche con la forza e sarà proibito loro l’ingresso in Germania per almeno cinque anni.

Video di Edi Rama (in albanese)

L’emigrazione come fenomeno storico e i numeri reali degli albanesi che sono emigrati e i rientri ogni anno (Emigrimi i shqiptarëve si fenomen historik dhe shifrat e vërteta të largimeve e të rikthimeve çdo vit)