Edi Rama: punizione esemplare per i vandali, tariffa minore agli abitanti dell’area di Kukës

Il primo ministro albanese Edi Rama ha parlato oggi alle 19:00 in una conferenza stampa riguardo gli scontri e i disordini avvenuti a Kukës, dove i manifestanti hanno protestato violentemente contro l’attuazione del pedaggio nel confine Albania-Kosovo.

Violenti scontri in Albania tra la polizia e centinaia di cittadini che hanno protestato contro l’introduzione del pedaggio sull’autostrada tra Tirana e il Kosovo.

“L’intervento della polizia per impedire alla persone violente di distruggere i caselli autostradali di pedaggio è un fatto molto grave. Vi assicuro che questi crimini saranno puniti in maniera esemplare. Chiunque abbia osato attaccare le forze dell’ordine, in entrambi i lati del confine, non sfuggirà alla legge.” – ha sottolineato con toni alti Edi Rama.

Il premier albanese ha risposto anche agli oppositori politici, i quali – dopo i fatti accaduti – hanno immediatamente richiesto l’abolizione del pedaggio di 5 euro:

“A chi mette zizzania, a Tirana, dico questo: né il popolo albanese in generale, ne tanto meno il popolo di Kukës si associa agli episodi di violenza e vandalismo accaduti oggi. Mentre all’incosciente leader dell’opposizione che è prontamente uscito allo scoperto subito dopo i fatti non ho nulla da dire. Tutti i leader dell’opposizione non sanno fare altro che prendere in giro la popolazione.” – ha continuato Edi Rama

Il primo ministro ha anche introdotto la possibilità di ridurre il pedaggio per chi – per lavoro o qualsiasi altro motivo – transita spesso tra Albania e Kosovo, e quindi nella zona di pedaggio:

“Con i cittadini che considerano alto i 5 euro del pedaggio parleremo. Chi transita frequentemente in quel pezzo di autostrada pagherà meno rispetto agli altri. Entro 60 giorni spiegheremo tutto nel dettaglio.”

Lunedì ci sarà un incontro tra Rama e il sindaco di Kukës, al quale il premier ha espressamente richiesto di prendere le distanze ufficialmente dalla ‘violenza criminale di oggi’. In conclusione, Rama ha inviato un messaggio anche ai socialisti del comune di Kukës:

“Ogni consigliere socialista del comune di Kukës che ha partecipato anche in maniera indiretta alla protesta, ha perso da oggi il diritto di fare parte alla nostra famiglia comune, quella del partito socialista albanese.”

Discorso integrale di Edi Rama (in albanese)

ERTV Live😊: Komunikim i drejtëpërdrejtë me shqiptarët për krimin e rëndë që u krye ndaj pronës së përbashkët dhe investimit të kryer sipas ligjit, në funksion të sigurisë afatgjatë të lëvizjes dhe mirëmbajtjes së Rrugës së Kombit. Posted by Edi Rama on Saturday, March 31, 2018

