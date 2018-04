La corte d’appello spiana la strada alla costruzione di cinque edifici nell’area adiacente al lago di Tirana

Ieri, la corte d’appello amministrativa, in una riunione senza preavviso e senza opinione pubblica, ha deciso di dare effetto al permesso per la costruzione di cinque palazzi da 17 piani ciascuno nei pressi della diga del lago artificiale, ovvero il ‘regalo’ che l’ex sindaco, oggi leader del partito democratico, Lulzim Basha, ha fatto alla città di Tirana nell’ultimo anno del suo mandato.

Pubblichiamo integralmente il comunicato del comune di Tirana. Questa decisione è una notizia negativa per tutti i cittadini di Tirana e rappresenta l’ennesimo atto inadeguato della corte, alla quale, a quanto sembra, considerando anche l’attuazione della riforma del sistema giudiziario, ha dimostrato che non ha interesse alcuno sul futuro della città.

La storia dei cinque palazzi nel lago di Tirana è storia già nota agli abitanti di Tirana. Tutto ebbe inizio nell’Ottobre del 2014, quando l’ex sindaco Lulzim Basha, noto per i suoi stretti legami con il proprietario della compagnia edile GENER 2, firmò il permesso di costruzione, nonostante quello stesso permesso fosse stato contestato dalla società civile e dal Comitato Nazionale delle Dighe. Quest’ultimo nel Gennaio del 2015 pubblicò un rapporto sul permesso firmato da Basha, etichettando la costruzione dei cinque palazzi come pericolosa per la vita dei cittadini che abitano nei dintorni.

Nello stesso anno, la nuova amministrazione di Tirana con il nuovo sindaco Erion Veliaj contrastò con la forza la costruzione dei palazzi di Lulzim Basha e co., intraprendendo una battaglia legale con l’appoggio della città e dei cittadini che portò alla realizzazione di una protesta cittadina davanti alla corte d’appello amministrativa, la quale a quei tempi, in evidente conflitto d’interessi, non si era tirata indietro sulla questione. Per questo motivo il municipio di Tirana dichiarò ‘area verde’ per i cittadini la zona discussa.

Il comune di Tirana ha espresso il proprio malumore per il comportamento assunto dalla corte, soprattutto per il fatto che nonostante le numerose denunce, con prove valide e argomentate, a causa dell’evidente conflitto d’interessi, non abbiano portato alcuna conseguenza sul verdetto finale dato che con la decisione di ieri è stata intrapresa la strada che porterà alla costruzione di questi edifici.

La città subirà un’altra decisione abusiva presa da Lulzim Basha; l’uomo leader di un partito, il quale da un lato protesta contro la costruzione di parchi giochi per bambini e dall’altra, con una semplice penna, fa scomparire un’area pubblica nei pressi del lago per dare vita a cinque palazzi da 17 piani.

A quanto pare, la costruzione di palazzi nel lungomare di Valona e nei pressi del lago di Tirana, è stata la sua unica specialità durante il suo sonno durato quattro anni all’interno del comune di Tirana.