Ballsh, i lavoratori della raffineria di petrolio in protesta

Centinaia di lavoratori della raffineria di petrolio di Ballsh, che da diversi mesi non percepiscono lo stipendio, hanno protestato nella mattinata di ieri richiedendo la firma di un contratto collettivo.

Da Dicembre dello scorso anno – quando l’IRTC si tirò indietro dall’amministrazione – la raffineria è amministrata dalla compagnia Byllis Energji e dal suo direttore Blerim Hoxha. I lavoratori sostengono che alcuni contratti sono stati firmati dalla compagnia, ma solo per 150 dei lavoratori.

La situazione si è scaldata all’arrivo di Hoxha che, entrando nell’edificio, è dovuto passare necessariamente tra i manifestanti, i quali lo hanno contestato continuando a richiedere i loro diritti lavorativi. I lavoratori, successivamente, sono riusciti anche ad entrare nell’edificio sfiorando la colluttazione fisica con lo stesso Hoxha, prontamente difeso dalle forze di sicurezza.

Dopo la fuga di Blerim Hoxha, i manifestanti sono entrati all’interno del comparto lavorativo dove hanno chiesto ai 150 lavoratori già assunti di unirsi alla loro iniziativa. Alla protesta hanno partecipato anche il direttore del sindacato delle industrie, Taf Koleci, e quello del sindacato dei petrolieri, Kamber Iljazi, i quali hanno fatto appello ai manifestanti di rimanere uniti per ottenere la realizzazione delle loro richieste:

“Da voi fratelli e sorelle, cerco il supporto massimale, rimanendo fermi e decisi e richiedendo quel che la legge prevede. Tutti uniti, fino a quando il contratto collettivo non sarà stipulato; in modo tale da poter entrare nella raffineria come lavoratori dignitosi, in un paese che aspira ad essere un membro dell’Unione Europea” – ha detto Iljazi davanti agli uffici dell’amministrazione dopo un corteo durato più di un’ora.

Al termine della protesta è giunto anche il consigliere del ministro delle infrastrutture e delle energie, Ilir Bejtja, il quale ha tenuto un incontro con i sindacalisti, i rappresentanti dei lavoratori e quelli della raffineria:

“Durante l’incontro di oggi ci è stato promessa trasparenza dalla compagnia Byllis Energji e se quest’ultima sarà in grado di soddisfare le nostre richieste, ovvero la stipula di un contratto collettivo e il pagamento degli stipendi arretrati, allora verrà stipulato un accordo tra noi, i lavoratori e la compagnia” – ha detto in un’intervista telefonica per BIRN, Rrapo Isufaj, responsabile dei sindacati del distretto di Fier.