Albania-Grecia: non sarà più necessario legalizzare i certificati

La Grecia ha deciso recentemente di abolire l’apostille per i cittadini albanesi (una delle questioni ‘in sospeso’ discusse negli ultimi incontri tra i ministri degli esteri delle due nazioni).

Ciò consentirà ai cittadini albanesi di risparmiare almeno 30 euro per ogni documento di cui avranno bisogno. Solo nel 2017, le spese dei cittadini albanesi per l’apostille hanno raggiunto il valore di 6,7 milioni di euro.

“Questa decisione del governo greco costituisce un impegno adempiuto nel quadro del dialogo bilaterale tra Albania e Grecia su questioni che sono in sospeso da molto tempo” – sottolinea il Ministero degli Affari Esteri

La decisione del governo greco dimostra l’impegno dei due paesi di portare ad un livello più alto la loro relazione strategica.

Come sottolinea il Ministro Albanese degli Affari Esteri ed Europei Ditmir Bushati, infatti, la questione della legalizzazione dei certificati era uno dei principali punti di discussione, per cui le parti sono riuscite a trovare un accordo il 26 Febbraio.

Che cos’è l’apostille?

Si tratta di una specifica annotazione che deve essere fatta sull’originale del certificato rilasciato dalle autorità competenti del Paese interessato, da parte di una autorità identificata dalla legge di ratifica del Trattato stesso.

L’ apostille, quindi, sostituisce la legalizzazione presso l’ambasciata. Ne discende che se una persona ha bisogno di fare valere in Italia un certificato di nascita e vive in un Paese che ha aderito a questa Convenzione non ha bisogno di recarsi presso l’ambasciata italiana e chiedere la legalizzazione, ma può recarsi presso l’autorità interna di quello Stato (designata dall’atto di adesione alla Convenzione stessa) per ottenere l’annotazione della cosiddetta apostille sul certificato.

Una volta effettuata la suddetta procedura quel documento deve essere riconosciuto in Italia, perché anche l’Italia ha ratificato la Convenzione e quindi in base alla legge italiana quel documento deve essere ritenuto valido, anche se redatto nella lingua di un diverso Paese (al punto che dovrebbe essere sufficiente una normale traduzione che si può ottenere anche in Italia per essere fatto valere di fronte alle autorità italiane).

La Grecia si aggiunge a Germania (12 Dicembre 2016), Belgio (21 Dicembre 2015), Spagna (7 Febbraio 2017) e Italia (26 Maggio 2011), nella lista delle nazioni che hanno ritirato la loro riserva per l’ingresso dell’Albania nella Convenzione sopracitata.

Questo articolo è disponibile anche in lingua albanese dal titolo “Heqja e apostilit me Greqinë, çfarë përfitojnë emigrantët?”