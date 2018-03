Agricoltori greci ed albanesi uniti contro il gasdotto trans-Adriatico

La costruzione del gasdotto trans-Adriatico, che dovrebbe ridurre la dipendenza dell’Europa dal gas naturale russo trasportando esso dal giacimento in Azerbaijan – attraverso Albania, Grecia e Mar Adriatico – verso l’Italia, ha fatto iniziare le denunce di agricoltori e attivisti, greci e albanesi.

Mentre gli agricoltori in Grecia vogliono bloccare il gasdotto, in Albania, stanno lottando per il risarcimento per l’uso della loro terra. Tuttavia, entrambe le parti in causa condividono la sensazione che il TAP renderà le loro vite ancora più difficili.

Arjan Beqollari, un contadino della piccola città di Otllak nel sud dell’Albania, e Sulejmani Bajraktari, proprietario di campi nel villaggio di Cangonj nell’Albania sud-orientale, condividono un obiettivo simile, pur vivendo a km di distanza e non essendosi mai conosciuti.

Entrambi, infatti, insieme ad altri agricoltori ed attivisti greci e albanesi, sono in prima linea in un movimento determinato a fermare la costruzione del gasdotto trans-Adriatico, noto come TAP.

In un’intervista per BIRN Balkans, hanno parlato delle conseguenze sulle loro terre della costruzione del gasdotto trans-Adriatico:

“Siamo tre famiglie, 17 persone che viviamo grazie a queste terre. Abbiamo circa due ettari di campi; ora il 30% dei nostri possedimenti è stato preso dal TAP e, sfortunatamente, erano anche i campi più produttivi poiché c’erano molti ulivi secolari” – afferma Arjan Beqollari.

Sorte simile a quella della famiglia Bajraktari, danneggiata anche lei dalla costruzione del gasdotto trans-Adriatico:

“Avevamo circa 600 alberi, ora ce ne ritroviamo 500. E’ stato un grande danno per noi perché la nostra non è un’agricoltura intensiva, ma si basa ancora su un metodo estensivo” – riferiscono Sulejmani e Urim Bajraktari.

Greci e albanesi non sono i primi a schierarsi contro il TAP: nel 2011, infatti, in Italia, precisamente in Puglia, nacque il comitato NO TAP che iniziò una forte battaglia assieme ad associazioni e comitali locali del Salento per opporsi alla scelta del punto d’approdo del TAP, ovvero San Foca, località che, oltre ad essere bandiera blu europea, ha una fortissima vocazione turistica.