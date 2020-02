Avete presente quando l’improvvisamente senti sulla pelle dei brividi e i l viso si avvolge in un colore purpurea mentre il cuore batte velocemente come la pioggia cadente sui tetti? Spesso, lo chiamano magia del momento.

Tutto ciò è accaduto in pochi secondi in una sala di parrocchia, tra le file di persone sedute, mentre ascoltano le note musicali di una canzone suonata dai bravi musicisti e nota a tutto il pubblico, “Lule Borë” (I fiori di ortensia). Così, senti piano piano, una lenta mormora che parte tra le file aumentando e diventa più forte, più dolce e riempie la sala. Gli occhi brillano e qualche lacrimuccia inizia a scendere…

In questa atmosfera ad Asti, è iniziato l‘incontro del 1 febbraio 2020, con la poetessa albanese e fiorentina in adozione, Denata Ndreca.

L’incontro è stato organizzato dalla parrocchia di San Domenico Salvo e l’ufficio Migrantes di Asti, per far conoscere il suo ultimo libro pubblicato nel 2019, Tempo negato di Scribo Edizioni. Moderatrici dell‘evento erano Rozeta Plumbini e Mimi Pistulli.

Vincitrice dei vari premi, come quello internazionale del 2016, ” Michelangelo Buonarroti”, con l‘opera inedita ” Vivendo” Premio internazionale di Letteratura ” Terra di Liguria” classificata nel quinto posto con il volume ” Senza Paura” nel 2018 con il Premio Internazionale di letteratura ” Lily Brogi- Pergola Arte Firenze, con il volume ” Senza Paura“, ricevendo un Premio Speciale, e per l‘ultimo come Premio Internazionale Michelangelo Buonarroti, riceve il diploma d‘onore al volume ” Un faro nella nebbia”, la pluripremiata Denata Ndreca, è una donna molto attiva nella vita sociale. Il suo impegno trova spazi nel ambito giornalistico, pedagogico, da scrittrice e nel sociale.

La sua sensibilità da professionista come assistente sociale e Coordinatrice nel passato e nel presente si colloca con il più debole, nel trovare modo ad assistere in primis i bambini che soffrono la malattia insieme ai loro genitori a Firenze, ma anche gli invalidi civili Para § Tetraplegici nel suo paese di nascita, nella città di Shkodër (Scutari).

Denata Ndreca, nel suo volume poetico percorre un viaggio tra i ricordi dell‘‘infanzia al presente, toccando i temi molto cari a lei, come il femminicidio, l‘indipendenza della donna, la bellezza, l’amore e i valori e il senso della vita.

Lei scrive versi essenziali, scolpiti con sobrietà e fermezza, con amore e colori intensi. Lei scava e indaga nella profondità dell‘anima umana.

Denata, accompagnata dalle note musicali dei tre musicisti Aba Rubolino, Jane Plumbini e Leonard Plumbini, ha creato un ponte e un flusso di empatia con gli ascoltatori presenti, riconoscendosi con loro, trasmettendo emozioni belli. Con determinatezza ha dimostrato anche la sua modestia ripetendo spesso che lei prova a scrivere una poesia che non ha intenzioni di essere capita, ma sentita. È questo sentire è arrivato nel petto di ognuno di noi presenti in quella sala.

Perché come sempre, la poesia si scrive o viene scolpita con cuore.

In fine dell’incontro, gli organizzatori avevano preparato anche una cena con tutti i partecipanti che erano numerosi, creando un’atmosfera calorosa e affettiva per tutti in un ristorante gestito da una famiglia albanese a San Marzanotto Piano.

L’avventura della vita è imparare. Lo scopo della vita è crescere. La natura della vita è cambiare. La sfida della vita è superare. L’essenza della vita è curare. La grande occasione della vita è servire. Il segreto della vita è osare. Il sale della vita è fare amicizia. La bellezza della vita è dare. La gioia di vivere è amare.(William Ward). Grazie Denata Ndreca per l'emozione che ci hai trasmesso con la tua poesia , grazie Leonard Plumbini Aba Rubolino e Jane Plumbini per la bella musica, grazie Mimi Pistulli per la collaborazione e grazie a tutti i presenti per le bellissime ore passate insieme. Ne gezime u mbledhshim♥️😘 Geplaatst door Rozeta Brozi Plumbini op Maandag 3 februari 2020