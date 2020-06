Gli Stati Uniti hanno stanziato una sovvenzione di quasi 800.000 dollari dal Fondo degli Ambasciatori per il patrimonio culturale per ripristinare i monumenti di Kruja, Durazzo e Preza, che sono state danneggiate dal terremoto del 26 novembre.

L’ambasciatrice americana Yuri Kim e il ministro della Cultura Elva Margariti erano ieri, 23 giugno, a Kruja, dove è stata firmata l’intesa per la sovvenzione da 800.000 dollari.

“Oggi segniamo l’inizio del progetto di restauro dei siti culturali danneggiati dal terremoto del 26 novembre a Kruja, Durazzo e Preza nell’ambito del progetto del Fondo degli Ambasciatori statunitensi per la conservazione del patrimonio culturale (AFCP).

Sin dalla sua istituzione nel 2001, il Fondo degli ambasciatori per i beni culturali ha fornito sostegno finanziario a oltre 1.000 progetti in oltre 125 paesi in tutto il mondo. Questi impegni mostrano quanto gli Stati Uniti rispettino profondamente il patrimonio culturale di altri paesi.

In Albania, abbiamo collaborato a numerosi progetti attraverso questo fondo, incluso il restauro della Galleria n. 3 del Castello di Gjirokastra, la documentazione della musica iso-polifonica albanese, nonché la conservazione della Torre dell’Orologio a Tirana.

Oggi firmiamo una sovvenzione di quasi 800.000 dollari per il restauro delle fortificazioni di Kruja, Durazzo e Preza. Sono lieto di notare che fino ad oggi questo è il nostro più grande progetto del Fondo degli Ambasciatori per i beni culturali in Albania” ha detto l’Ambasciatrice USA.