Un’altra iniziativa umanitaria dell’Albania dopo l’aiuto concesso alla vicina Italia con 30 medici e infermieri per combattere COVID-19. Shqiptarja.com ha pubblicato la notizia secondo la quale un altro gruppo di 60 infermieri è in partenza per l’Italia per contribuire alla situazione di pandemia.

Lo stesso giornale riporta un’intervista di una delle infermiere in partenza.

Oggi ci hanno riunito per offrire un altro aiuto allo stato italiano. Siamo circa 60 infermieri, non tutti occupati. Io ho fatto la supplente presso l’ospedale in attesa del nostro turno di partire in aiuto all’Italia.

Ci hanno avvisato due settimane fa. Sappiamo che sarà possibile contrare il virus ma faremo del nostro meglio come personale, e credo che usciremo a testa alta. Sono una madre con tre figli e non l’hanno presa bene.

Non abbiamo fatto corsi di formazione, ma abbiamo già esperienza ci è stato detto che ci saremmo formati lì e poi inizieremo a lavorare. Veniamo da tutta l’Albania. Scenderemo a Roma, ma l’ospedale dove andremo sarà scelto dopo l’atterraggio.

Il messaggio che ci è stato dato e quello di mantenere le distanze, rispettare le regole dell’igiene e tornare a testa alta “, ha detto l’infermiera.

