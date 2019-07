Da oggi, 11 luglio, Europol avrà un ufficio a Tirana, facendo in modo che un ufficiale dell’agenzia faccia da collegamento con la Polizia dello Stato albanese.

L’Europol è l’agenzia di contrasto dell’Unione Europea, contribuendo a rendere l’Europa più sicura attraverso l’assistenza alle autorità di constante dei rispettivi stati membri. Infatti, il ruolo dell’agenzia è quello di aiutare le autorità nazionali a contrastare gravi forme terroristiche e di criminalità internazionale.

Durante la cerimonia dell’apertura di questo ufficio il Ministro dell’Interno, Sander Lleshaj, ha sottolineato l’importanza di questo obiettivo raggiunto, definendolo come un’intensificazione della cooperazione con questa importante agenzia. Un episodio del genere dimostra, secondo il Ministro Lleshaj, che ormai l’Albania è de facto integrata nell’Unione Europea.

“L’apertura dell’ufficio è un passaggio molto importante nella lunga cronaca piena di tentativi da parte del nostro paese nel cammino verso l’integrazione europea. Soltanto negli ultimi dieci anni il numero delle persone che hanno superato il confine dell’Albania è cresciuto del 160%. Non solo le persone, ma anche lo scambio di merci si è intensificato. Mentre lo sforzo per l’integrazione si sta concretizzando sempre di più, l’Albania è il primo paese nella regione e il secondo al mondo dopo Washington ad essere la sede di un ufficio del genere. Questo ci fa sentire bene e dimostra come l’Albania sia ormai de facto integrata nell’UE e che gradualmente possiamo arrivare anche all’integrazione de jure”, – ha spiegato Lleshaj.

Soffermandosi sulla collaborazione, il Ministro ha detto che le forze di polizia albanesi devono conquistarsi la fiducia dei partner internazionali. Chiosa finale del Ministro, che garantisce all’intero staff dell’ufficio dell’EUROPOL “il pieno supporto del governo albanese e del Ministero dell’Interno”.