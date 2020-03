Oltre alle misure a livello nazionale adottate contro il coronavirus, il sindaco di Tirana, Erion Veliaj ha presentato un piano d’azione locale per il comune di Tirana, dato che la capitale è l’epicentro di questo virus in Albania, dove si sono verificati i due casi di contagio.

Innanzitutto, è stato preso un provvedimento che è legato con la chiusura delle scuole, per venire incontro alle esigenze delle madri che lavorano al Comune di Tirana.

Le madri con bambini piccoli non andranno al lavoro e alcune volte solamente per un’ora, quando la presenza è fondamentale per il funzionamento della città. Veliaj ha esortato anche le imprese private a seguire la stessa strada, “poiché il profitto più importante di oggi è la salute di tutti”.

Anche i dipendenti del Municipio di età superiore a 60 anni saranno in congedo perché ritenuti a maggior rischio. In questo contesto, anche i centri per gli anziani saranno chiusi, sebbene il servizio non verrà interrotto, trovando soluzioni alternative.

Multe e conseguenze penali per i supermercati che aumentano i prezzi

Il comune ha avvertito i proprietari di negozi di alimentari e supermercati che cercheranno di approfittare di questa situazione aumentando i prezzi. Chiunque lo fa sarà multato sarà multato e perseguito penalmente.

Strade, autobus, asili nido, scuole materne, campi da gioco per bambini sono stati disinfettati, ma il sindaco ha voluto ribadire che ”ciò che è già noto in tutto il mondo per una prevenzione migliore contro il contagio da coronavirus è l’igiene personale.”

I provvedimenti a livello nazionale in Albania

Oggi il premier Rama ha annunciato che le scuole, asili e nidi rimarranno chiuse fino il 23 marzo, e saranno sospesi i voli e viaggi via mare, verso il nord Italia ovvero nelle le aree più colpite.

Inoltre 400 milioni di lek (3270265 di euro) saranno assegnati al Ministero della Salute per far fronte alla situazione relativa al coronavirus.

D’altro canto, alla prima riunione tenutasi dopo la conferma dei due casi, Rama ha annunciato che fino il 3 aprile saranno cancellate tutte le manifestazioni di massa, culturali, sportive, raduni, concerti, attività e audizioni pubbliche, per vedere le dinamiche di questo sviluppo e poi decidere ulteriormente.