Numerose volanti della polizia albanese con i lampeggianti accesi e a sirene spiegate, nella giornata di oggi a Tirana, hanno reso omaggio ai due poliziotti uccisi nella sparatoria alla questura di Trieste.

Le auto della polizia albanese sono state schierate davanti all’Ambasciata italiana a Tirana, in rispetto dei colleghi Italiani morti in servizio. Condoglianze anche dalla comunità albanese in Italia.

🇦🇱 Policia e Shtetit në solidaritet me Policinë italiane, në shenjë respekti për dy punonjësit e policisë italiane, të cilët dhanë jetën në krye të detyrës, në Trieste të Italisë, paraditen e sotme organizoi një ceremoi para Ambasadës Italiane në Tiranë.

Punonjësit e Policisë kanë mbajtur drejtqëndrim dhe për një minutë kanë mbajtur ndezuar sirenat e Policisë.

Ambasadori SH. T. Z. Alberto Cutillo ka falënderuar Drejtorin e Përgjithshëm të Policisë së Shtetit dhe punonjësit e Policisë për këtë gjest solidariteti. 🇮🇹 La polizia Albanese schierata con sirene accese davanti alla ambasciata Italiana a Tirana,in rispetto dei colleghi Italiani morti in servizio. Condoglianze anche dalla comunità albanese in Italia🇦🇱 Policia e Shtetit në solidaritet me Policinë italiane, në shenjë respekti për dy punonjësit e policisë italiane, të cilët dhanë jetën në krye të detyrës, në Trieste të Italisë, paraditen e sotme organizoi një ceremoi para Ambasadës Italiane në Tiranë.Punonjësit e Policisë kanë mbajtur drejtqëndrim dhe për një minutë kanë mbajtur ndezuar sirenat e Policisë.Ambasadori SH. T. Z. Alberto Cutillo ka falënderuar Drejtorin e Përgjithshëm të Policisë së Shtetit dhe punonjësit e Policisë për këtë gjest solidariteti. Geplaatst door ALBANIA NEWS op Zondag 6 oktober 2019