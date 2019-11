A Thumanë, tre giorni dopo il sisma del tragico terremoto del 26 novembre, si sono tenuti tra lacrime e dolore i funerali delle due famiglie che hanno perso la vita tra le macerie dei tre palazzi crollati nel villaggio.

Il sisma ha spazzato via sogni e speranze a Thumanë (così come nell’intero distretto di Durazzo), ma soprattutto si è portato con sé vite innocenti: Almir Cara (26 anni), Erisa Cara (25 anni), Hasani Cara (18 anni), Fatmira Cara (53 anni), Sadajana Cara (21 anni), Anthi Cara (72 anni), Stela Zvergeci (25 anni), Pellumb Greku (57 anni), Celike Greku (57 anni) e Saimir Greku (31 anni).

Dieci vittime a cui oggi è stato dato l’ultimo saluto nella cerimonia funebre introdotta da un minuto di silenzio , tra lo straziante dolore e le lacrime di famigliari, amici e conoscenti.

Il bilancio del terremoto

Ad oggi, sono 50 le vittime del violento sisma di magnitudo 6.4 che martedì 26 novembre ha colpito l’Albania. Il terremoto, inoltre, ha danneggiato 237 palazzi e 940 abitazioni, lasciando 5240 persone senza una casa.

Secondo il bilancio preliminare del governo, a Durazzo ci sono 176 palazzi e 701 edifici danneggiati, 12 dei quali completamente distrutti; 1260 gli sfollati, 625 sono ospitati negli hotel e 360 nelle scuole. A Tirana, invece, ci sono 61 palazzi e 239 abitazioni danneggiati, 23 dei quali inagibili.

Campagna donazioni lanciata dallo Stato Albanese

Forti scosse di terremoto stanno colpendo in questi giorni l’Albania, mettendo a dura prova un’intera nazione che ha bisogno di supporto. Se vuoi dare il tuo contributo, lo Stato Albanese invita tutti a donare su: https://e-albania.al/donate/

L’Associazione delle banche albanese, annuncia che in piena solidarietà con la situazione creata dal terremoto del 26 novembre e a sostegno di tutti coloro che desiderano contribuire con donazioni, assistenza o contributi a favore delle vittime, in piena collaborazione con il Ministero delle finanze e dell’economia e la Banca d’Albania, annuncia che qualsiasi tipo di transazione, sia in contanti che in trasferimento, in lek o in valuta estera, a favore di conti aperti per “Contributi volontari, emergenza” viene effettuata senza commissioni. Le banche che operano in Albania non addebitano alcuna commissione.