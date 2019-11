Un sisma di magnitudo 5.2 ha colpito il distretto di Korça alle ore 05:25 di questa mattina. Secondo l’istituto nazionale di geo-scienze, l’epicentro del terremoto si trovava nel villaggio di Miras – a 11 km da Korçë – ad una profondità di 25 km.

I residenti hanno immediatamente abbandonato le loro abitazioni temendo nuove scosse. Il terremoto – secondo quanto riferito dai media albanesi – avrebbe causato ingenti danni materiali, in un’area in cui numerosi edifici, colpiti dal terremoto dello scorso 1 giugno, non erano stati ancora restaurati.

Nel frattempo, i residenti dell’area hanno rilanciato le richieste di aiuto al governo, dato che dopo il terremoto di giugno – a loro parere – non è stato eseguita alcuna attività di riparazione:

“Abbiamo paura. Non so cosa faremo. Ci sentiamo a rischio. Siamo in quattro in questa abitazione, non voglio soldi ma voglio la mia casa. Fino ad oggi non è stata fatta alcuna riparazione.” – afferma un cittadino del villaggio di Vidohove a Report TV.

Il sisma di questa mattina è arrivato dopo poco più di un mese di quello registrato – esattamente il 21 settembre – a 30 km da Durazzo nel Mare Adriatico, cha provocato più di 100 cittadini feriti e oltre 600 edifici danneggiati.

Tilmann: l’Albania è esposta al rischio sismico

In un’intervista per DW dello scorso settembre, il professor Frederik Tilmann – direttore del settore di sismologia nel centro tedesco degli studi geologici (GFZ) di Potsdam – ha spiegato il motivo per il quale il Paese delle Aquile è esposto al rischio sismico:

“La costa albanese ha sempre fatto parte di quelle regioni europee che sono esposte a forti rischi sismici. I terremoti di quest’area hanno a che fare con il movimento del continente africano verso Nord.

La placca continentale africana si sposta di alcuni millimetri all’anno verso l’Europa. Questi contatti continentali creano tensione, soprattutto per le micro-placche dell’Adriatico che vengono spinte ed entrano nei Balcani. Il terremoto nei pressi di Tirana, ha a che fare con queste tensioni.” – aveva dichiarato il professor Tilmann per DW.