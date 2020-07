La Commissione Europea ha approvato un pacchetto da 100 milioni di euro per sostenere gli sforzi di ricostruzione in Albania a seguito del terremoto del novembre 2019.

Il finanziamento fa parte dell’impegno totale di 115 milioni di euro fatto dall’Unione Europea alla conferenza dei donatori “Insieme per l’Albania” all’inizio del 2020 (in totale i donatori sottoscrissero un impegno collettivo – sovvenzioni e prestiti – di 1,15 miliardi di euro per l’Albania).

“Con l’adozione di questo pacchetto finanziario da 100 milioni di euro, l’Unione europea rispetta il suo impegno di aiutare l’Albania negli sforzi di ricostruzione a seguito del terremoto, proprio come stiamo sostenendo il paese nell’affrontare le conseguenze della crisi COVID-19. Abbiamo mantenuto la nostra promessa di sostenere i cittadini albanesi e abbiamo rinnovato il nostro sostegno all’Albania e al suo futuro europeo”. – ha dichiarato il commissario europeo per l’allargamento, Olivér Várhelyi.

Il programma appena adottato si concentrerà sulla ricostruzione di strutture educative, per consentire ai bambini e ai giovani di tornare a scuola in condizioni e con strutture migliori. Si baserà sui lavori già avviati nell’ambito dell’attuale programma di ricostruzione da 15 milioni di euro finanziato dalla Commissione Europea.

Il nuovo programma finanzierà anche la riabilitazione dei siti patrimoni culturali danneggiati, compresi monumenti, musei, biblioteche e siti archeologici, contribuendo in tal modo anche allo sviluppo economico locale.

Il terremoto in Albania

Il 26 novembre 2019 un terremoto di magnitudo 6,3 ha colpito l’Albania, causando la distruzione di infrastrutture pubbliche e private, colpendo migliaia di famiglie e provocando 51 morti, 917 feriti e 17 mila sfollati. Migliaia di edifici sono stati gravemente danneggiati, tra cui scuole e strutture sanitarie.

L’Unione europea, le Nazioni Unite, la Banca mondiale e il governo albanese hanno effettuato una valutazione dei bisogni post-catastrofe (PDNA) reso pubblico ad inizio febbraio.

Gli esperti coinvolti nel processo hanno stimato danni per un importo di 985 milioni di Euro. La relazione sulla valutazione dei bisogni è stato uno strumento guida chiave per la conferenza dei donatori di oggi e servirà come base per gli sforzi di ricostruzione e riabilitazione

