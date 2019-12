La presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha promesso una donazione da 15 milioni di euro per l’Albania a seguito del violento terremoto che il 26 novembre ha scosso il paese.

“L’Unione Europea è in piena solidarietà con l’Albania con atti concreti, non solo a parole. Fino ad ora, la Commissione ha contribuito a mobilitare tre squadre di ricerca composte da uno staff di più di 200 persone provenienti da Italia, Grecia e Romania.

Il commissario Lenarcic si recherà in Albania per osservare da vicino la situazione e creare così un quadro più chiaro e completo dei danni, così come per valutare la tipologia di assistenza necessaria per la ricostruzione. Il primo passo è quello di donare dai nostri fondi 15 milioni di euro in sostegno del popolo albanese.” – ha dichiarato la neo-presidente della Commissione Europea.

Donazione che è stata confermata anche dal tweet pubblicato dalla stessa von der Leyen nel tardo pomeriggio di oggi:

“Ho appena parlato con il primo ministro Edi Rama informandolo che la Commissione Europea donerà 15 milioni di euro come sostegno immediato al popolo albanese. Inoltre, l’UE organizzerà una conferenza dei donatori per aiutare l’Albania con la ricostruzione.” – si legge nel tweet.

NYT: l’UE guida gli aiuti internazionali per l’Albania

L’Unione Europea e le Nazioni Unite stanno coordinando gli sforzi internazionali arrivati a sostegno dell’Albania. In particolare, come riporta il New York Times, un team dell’UE – composto da 50 ingegneri inviati da sei stati membri dell’UE – sta conducendo, assieme agli esperti locali, la valutazione dei danni e il piano di distribuzione degli aiuti.

“Tra il dolore e la paura, questa settimana ha testimoniato gli inesauribili legami tra gli albanesi e i loro amici nell’UE.” – ha detto l’ambasciatore dell’Unione Europea in Albania, Luigi Soreca.