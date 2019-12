La Direzione Centrale delle Operazioni per la Gestione delle Catastrofi Naturali continua ad aggiornare il bilancio preliminare sui danni del terremoto che il 26 novembre ha colpito l’Albania.

Ad oggi, secondo l’ultimo bilancio preliminare su scala nazionale, sono 893 i palazzi danneggiati dal terremoto (di cui 558 danneggiati gravemente e 20 dichiarati inagibili) per un totale di 9017 abitazioni danneggiate (di cui 5497 fortemente danneggiate o distrutte).

I danni materiali

Nei distretti di Durazzo, Tirana, Kukës, Lezhë, Elbasan e Dibër il bilancio preliminare dei danni del terremoto è il seguente (aggiornato alle ore 12:00 del 03/12/2019):

Distretto di Tirana: 3821 abitazioni danneggiate gravemente o distrutte, 3199 abitazioni danneggiate, 461 palazzi danneggiati gravemente, 328 palazzi danneggiati, 11 istituti scolastici danneggiati, 15 cabine elettriche danneggiate, 146 imprese danneggiate e 1 centro sanitario danneggiato.

Distretto di Durazzo : 1311 abitazioni danneggiate gravemente o distrutte, 35 palazzi danneggiati gravemente.

Distretto di Lezhë : 168 abitazioni danneggiate gravemente o distrutte, 56 palazzi danneggiati gravemente, 5 istituti scolastici danneggiati.

Distretto di Elbasan : 34 abitazioni danneggiate gravemente o distrutte, 248 abitazioni danneggiati, 7 palazzi danneggiati, 9 istituti scolastici danneggiati.

Distretto di Kukës : 150 abitazioni danneggiate gravemente o distrutte, 3 istituti scolastici danneggiati, 1 centro sanitario danneggiato.

Distretto di Dibër: 13 abitazioni danneggiate gravemente o distrutte, 73 abitazioni danneggiate.

Nel distretto di Durazzo, dove sono stati registrati i danni maggiori, è stata istituita un’unita per la valutazione dei danni del terremoto coordinata dal viceministro per le infrastrutture e l’energia, Artan Shkreli. L’unità è composta da esperti provenienti da Stati Uniti, Turchia, Svizzera, Francia, Grecia e altri paesi dell’UE (in totale 55), così come da funzionari albanesi (in totale 74) dell’istituto di ingegneria e di altre istituzioni; alla squadra oggi si sono uniti anche 30 ingegneri del Kosovo portando il numero totale di esperti a 159.

Nel frattempo, a Durazzo e Thumanë prosegue la demolizione degli edifici distrutti dal terremoto sulla base della decisione del consiglio comunale arrivata dopo la valutazione ufficiale degli esperti tecnici. Ad oggi, sono stati demoliti 17 edifici (9 a Durazzo e 8 a Thumanë) mentre altri sei verranno demoliti nei prossimi giorni.