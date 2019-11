Durante una riunione del governo il premier Rama ha proclamato lo stato di emergenza nazionale.

Aiutiamo le vittime del terremoto in Albania!

Condividiamo e invitiamo a condividere la raccolta fondi gestita da associazioni e fondazioni della diaspora albanese, tra cui GERMIN – https://www.facebook.com/donate/439123520364559

17.00

Le operazioni di ricerca, interrote dopo l’ultima scossa, hanno ripreso regolarmente.

16.03

A causa delle nuove scosse (l’ultima di magnitudine 5.3 alle ore 15.45), le operazioni di ricerca e salvataggio sono state sospese per il momento.

15.57

Pochi minuti fa in Albania c’è stata una nuova scossa che si presume di magnitudine 5.4 circa. Al momento non si riportano danni. Seguiranno altri aggiornamenti. L’epicentro sarebbe nel mare Adriatico con profondità di circa 2 chilometri. La scossa si è sentita anche a Valona e Korçë.

14:00

E’ salito a 31 il numero delle vittime del forte sisma che ha colpito l’Albania il 26 novembre. Proseguono le ricerche di oltre 20 persone disperse, la maggior parte delle quali nelle zone di Thumanë e Kënetë. Fino ad ora sono 31 le vittime confermate dai famigliari, mentre per la polizia le vittime al momento sono 26 (poiché alcune di loro non sono state ancora identificate).

Dopo gli esperti di operazioni di soccorso e salvataggio, l’Italia ha inviato in Albania anche un’equipe di medici, atterrata poco fa a Rinas assieme all’attrezzatura medica specifica per i casi di emergenza.

Per aiutare le squadre di soccorso albanesi, sono arrivate sul campo anche squadre della protezione civile italiana – circa 200 persone – con veicoli dei vigili del fuoco.

10:29

A Durazzo, tra le macerie, è stato recuperato un corpo senza vita e non ancora identificato. A Durazzo continuano le ricerche in quello che rimane degli alberghi Miramare e Tropikal.

09.57

Continuano le operazioni di ricerca a Thumanë, una delle zone più colpite dal terremoto. Fino ad ora, tra Thumanë e Durazzo, sono state salvate 45 persone. Si sospetta che a Thumanë ci siano almeno altre cinque persone sotto le macerie.

08.04

Il 27 novembre è stata proclamata giornata di lutto nazionale. Rama ha giustificato la sua scelta di proclamare tale solo la giornata di oggi (e non tre giorni) poiché il 28 e il 29 novembre sono giornate di festa nazionale in Albania.

Intanto, sono riprese le ricerche e si continua a scavare sotto le macerie alla ricerca di superstiti. Sono ventisette le vittime accertate.

01:00

Sono 23 le vittime accertate. Non ce l’hanno fatta due dei sopravvissuti al terremoto: un ragazzo, che era stato estratto vivo dopo 17 ore sotto le macerie, e una donna, che aveva visto morire la figlia nell’abitazione crollata e dove lei stessa era rimasta ferita. Poche ore dopo è deceduta anche lei.

Oggi 27 novembre è stata proclamata giornata di lutto nazionale in Albania in memoria delle vittime del forte terremoto che ha colpito il paese la scorsa notte. Lo ha annunciato il premier Edi Rama, durante una visita ai feriti ancora ricoverati in uno degli ospedali di Tirana.