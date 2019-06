I lavori dell’autostrada Tirana-Elbasan sono stati ultimati in entrambe le direzioni, a distanza di circa sette anni dall’inizio del progetto.

Oggi, infatti, tutti i veicoli possono percorrere il tratto stradale da quattro corsie senza deviazioni. La conferma è arrivata dall’autorità stradale albanese, la quale ha dichiarato che tutti i mezzi possono circolare senza alcuna restrizione in conformità con le norme standard di sicurezza.

L’ultimo tratto che ha dato fine ai lavori dell’autostrada ha riguardato quello in prossimità del villaggio di Ibe, ovvero la galleria di Krrabë. Gli ultimi deviatori stradali utilizzati per direzionare il traffico venendo da Tirana sono stati rimossi nella mattinata di ieri dai dipendenti dell’impresa edile, dopo che negli ultimi giorni erano terminati i lavori di asfalto stradale e di installazione dei guard-rail e della segnaletica.

L’autostrada Tirana-Elbasan

I 31 chilometri di autostrada – inclusi la galleria e le opere d’arte – hanno avuto un costo totale di 425 milioni di dollari. Il finanziamento è arrivato dalla Banca islamica per lo sviluppo (per circa 223 milioni di dollari), dai fondi OPEC (24 milioni di dollari), Abu Dhabi (50 milioni di dollari) e quello Saudita (25 milioni di dollari), così come anche dal governo albanese per lo sviluppo per la rimanente parte.

Inizialmente i lavori del tratto stradale – che permette di evitare del tutto la ‘Qafë Krrabë’ e, soprattutto, di guadagnare circa 50 minuti – erano stati assegnati tramite un bando da 300 milioni di dollari, ma una volta avviato il progetto i costi sono aumentati e le scadenze, di conseguenza, slittate.

Come se non bastasse, tempo fa, un’enorme frana nei pressi di Ibe costrinse a rivedere i piani del progetto – costringendo ad allungare la galleria nei pressi di Krrabë – e il governo a chiedere un ulteriore prestito per terminare i lavori. Episodi che sono soltanto vecchi ricordi oggi, visto che l’autostrada Tirana-Elbasan, dopo sette lunghissimi anni, è finalmente terminata.