Il nuovo progetto che riguarda il Teatro Nazionale sarà realizzato con fondi pubblici e soddisferà tutti i requisiti tecnici che gli artisti hanno chiesto per i loro spettacoli.

In un comunicato stampa, il comune di Tirana ha chiarito ieri, 26 febbraio, che la decisione di costruire il nuovo edificio con fondi pubblici ha come obiettivo il sostegno di tutte le esigenze della comunità degli artisti, i quali hanno chiesto un teatro moderno che soddisfi i criteri necessari per la realizzazione di spettacoli professionali e di qualità.

Il Comune di Tirana ha fatto sapere le ragioni del mancato accordo con la parte privata che si era offerta per costruire il nuovo teatro, annunciando che la compagnia non era in grado di realizzare il progetto in modo tempestivo e in conformità con tutti i requisiti tecnici richiesti dalla rappresentanza degli artisti che fanno parte del comitato di negoziazione.

Komuniteti i artistëve jo-militantë 👥 kishte më shumë kërkesa teknike dhe kërkonte kalendar më të shpejtë punimesh se ç'… Geplaatst door Bashkia Tiranë op Woensdag 26 februari 2020

La comunicazione stampa del Comune

“La Commissione di valutazione e negoziazione aveva invitato le imprese private a partecipare a questa procedura competitiva e presentare una proposta finanziaria per la costruzione del nuovo edificio del Teatro Nazionale



Un invito trasparente e aperto a tutti che è stato pubblicato sul sito Web ufficiale del comune di Tirana e pubblicato nel bollettino ufficiale dell’Agenzia per gli appalti pubblici. Dopo il termine ultimo per la presentazione delle offerte, la commissione di valutazione, conformemente alle disposizioni di legge e le valutazioni del consulente selezionato per assistere la commissione, aveva negoziato l’offerta con i soggetti privati.



La commissione negoziatore, non è riuscita a raggiungere un accordo con la parte privata. Il modello finanziario proposto dall’impresa privata per la costruzione del nuovo edificio del Teatro Nazionale e lo sviluppo dell’area urbana, non ha soddisfatto tutti i criteri tecnici richiesti dalla rappresentanza degli artisti in commissione, che chiedono infrastrutture moderne e un teatro contemporaneo.



Dato l’interesse a costruire un edificio moderno e contemporaneo che soddisfi tutti i requisiti tecnici per gli spettacoli teatrali offerti alla comunità, il governo e il comune di Tirana hanno deciso di costruire il nuovo edificio del Teatro Nazionale con risorse pubbliche.”

L’Alleanza per la Difesa del Teatro non molla

È da due anni che alcuni rappresentanti degli artisti e della società civile protestano contro la demolizione del vecchio teatro costruito dagli italiani negli anni quaranta, dando vita a “l’Alleanza per la Difesa del Teatro”.

Dopo la comunicazione stampa del Comune uno dei membri ha dichiarato che la battaglia va ancora avanti.

“Abbiamo vinto una piccola battaglia ma la guerra è ancora lunga. A noi interessa l’eredità culturale della città e non i tecnicismi legali. Ci opponiamo alla demolizione dell’edificio esistente. Il governo può e dovrebbe costruire un nuovo teatro nazionale con fondi pubblici in un altro spazio pubblico, preservando l’eredità del complesso teatrale esistente per le generazioni future.”