L’Università Nostra Signora del Buon Consiglio di Tirana ha pubblicato il bando per i cittadini stranieri UE (e quindi anche per gli italiani) riguardante l’anno accademico 2019/2020, nello specifico i corsi di laurea triennale in fisioterapia e infermieristica, e quelli a ciclo unico in medicina e odontoiatria.

Per l’iscrizione e la partecipazione ai concorsi di ammissione, i candidati devono completare entro il 13 settembre 2019 ore 23.00, la procedura on-line d’iscrizione al concorso nel portale dell’Università Cattolica NSBC: http://admissions.unizkm.al/ secondo le istruzioni del Bando riservato ai Cittadini dell’Unione Europea per l’iscrizione ai Corsi di Laurea della Facoltà di Medicina.

I posti a disposizione per i candidati di questa categoria, per ciascun corso, sono:

Medicina Odontoiatria Fisioterapia Infermieristica 50 30 40 40

Presentazione della domanda d’iscrizione al concorso

L’elenco della documentazione necessaria al concorso è disponibile al seguente link. Dopo l’inserimento di tutti i documenti, si effettuerà il calcolo del voto medio per ciascun candidato. Lo stato della propria iscrizione si può verificare accedendo alla propria area riservata nel portale dell’università.

Entro il 23 settembre 2019, i candidati i quali dopo la verifica della documentazione e del voto medio sono considerati idonei ai fini dell’iscrizione al concorso, devono:

consegnare presso l’Ufficio Ammissione Studenti dell’Università, di persona oppure tramite un loro rappresentante autorizzato, la domanda firmata d’iscrizione al concorso (moduli A e B, scaricabili dallo stesso portale).

Versare la quota di 100 euro per la partecipazione al concorso di ammissione.

Concorso di ammissione

La selezione di candidati ai corsi di Laurea in Medicina, Odontoiatria, Fisioterapia e Infermieristica avverrà tramite concorsi che si svolgeranno nelle seguenti date:

Corso di Laurea Data Ora Medicina 25-09-2019 11.00 Odontoiatria 25-09-2019 11.00 Fisioterapia 26-09-2019 11.00 Infermieristica 26-09-2019 11.00

I candidati possono partecipare solo ad un concorso dello stesso ciclo e giorno. Quindi è possibile iscriversi e partecipare sia ad uno dei due concorsi delle lauree magistrali (Medicina, Odontoiatria) previsti per il 25 settembre 2019, che ad uno dei due concorsi delle lauree triennali (Infermieristica, Fisioterapia) previsti per il 26 settembre 2019.

Il giorno del concorso, i partecipanti devono presentarsi almeno un’ora prima dell’inizio del concorso muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità.

L’università ‘Nostra Signora del Buon Consiglio’

L´Università Cattolica “Nostra Signora del Buon Consiglio” nasce nel 2004 per iniziativa della Fondazione “Nostra Signora del Buon Consiglio” fondata dalla Congregazione dei Figli dell’Immacolata Concezione, presenti in Albania dal 1993.

L´Università Cattolica è tra i primi istituti privati universitari in Albania iniziato col primo anno accademico 2004-2005 e ha visto le prime convenzioni tra Università Nostra Signora del Buon Consiglio di Tirana e altre istituzioni italiane tra cui: Università degli Studi di Bari, Università degli Studi Tor Vergata – Roma, l´Università degli Studi di Milano.

Nel 2006 sono seguiti ulteriori rapporti con l’Università degli Studi di Bologna e di Palermo. Con questi accordi, i partner italiani hanno supportato l’avvio della nuova Università, trasferendo il loro know-how ormai consolidato e permettendo così la nascita di un nuovo polo di formazione universitaria in un Paese in profonda transizione.

Le convenzioni hanno previsto il rilascio di titoli di studio riconosciuti da entrambi gli Atenei coinvolti, cosa che si è già verificata con i primi diplomi delle lauree triennali nei corsi di Studio di Economia, Scienza Politica, Scienze Infermieristiche, Fisioterapia e nei corsi magistrali di Medicina, Odontoiatria e Farmacia.

Questo fatto rappresenta un elemento molto significativo per l’Albania – che aspira ad entrare nell’Unione Europea – in quanto pone i propri laureati sullo stesso piano dei propri colleghi europei.

Il 18 maggio 2011 col Decreto erettivo dell’Arcivescovo Metropolita di Tirana Durazzo Mons. Rrok Mirdita nomina l’Università Nostra Signora del Buon Consiglio come Università Cattolica.

Ti potrebbe anche interessare: Gli studenti italiani che vanno in Albania e si iscrivono all’università