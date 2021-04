È scomparso oggi Bashkim Fino un noto politico albanese, attivo nella vita politica da 30 anni, ex sindaco, ex primo ministro, ex ministro e deputato del Partito socialista eletto in 6 legislature. Fino era candidato anche nelle prossime elezioni che si svolgeranno il 25 aprile.

La vita di Fino è stata interrotta dopo settimane di battaglia con il virus mortale COVID-19. Ricoverato in terapia intensiva all’ospedale di Tirana non ha potuto vincere questa battaglia dopo un arresto cardiaco causato da COVID intorno alle ore 4 del mattino. Fino aveva 59 anni.

La sua carriera politica nel Partito socialista risale sin dalla sua fondazione. Dal 1997 era membro della Presidenza del Partito Socialista. L’apice della sua carriera lo raggiunse nel 1997, quando venne eletto Primo Ministro del Paese nel governo di Riconciliazione Nazionale, carica che avrebbe ricoperto da marzo a luglio dello stesso anno.

Le condoglianze sono arrivate da tutto il mondo politico Kosovo compreso.

Il presidente Meta lo ha ricordato con queste parole:

“L’improvvisa scomparsa di un amico, collega, politico moderato e Primo Ministro della Riconciliazione Nazionale nel difficile anno 1997, cittadino attivo di famiglia esemplare, Bashkim Fino, ci ha scioccati tutti questa mattina. Grande dolore, che ci lascia senza parole! Le più sentite condoglianze, riposa in pace e indimenticabile nei nostri ricordi ”



Dolore per la scomparsa ha espresso anche il premier Rama che ha annunciato la sospensione delle attività elettorali:

“ Incredibile, ma purtroppo vero, il mio amico, il nostro buon amico Bashkim Fino non vive più. Non ho parole. Oggi è un giorno di lutto per la nostra numerosa famiglia, le nostre attività elettorali si interromperanno, in onore e memoria del nostro caro fratello.”

Il capo dell’opposizione Basha lo ha ricordato su Twitter:

“Ho appreso con tristezza la notizia della morte dell’ex primo ministro, ex ministro ed ex deputato Bashkim Fino. Sono convinto che il contributo di Bashkim Fino alla politica albanese sarà sempre apprezzato come una voce importante in funzione della stabilità politica. esprimo le mie più sincere condoglianze alla famiglia e a tutti i suoi cari. Riposi in pace “, ha scritto Basha su Twitter.

Le esequie di stato si svolgeranno presso il Palazzo dei Congressi nella giornata odierna.