Sono più di 14.000 i cittadini stranieri che hanno scelto di vivere e lavorare in Albania, secondo i dati dell’istituto di statistica nazionale (INSTAT).

Per l’esattezza il numero di stranieri residenti in Albania nel 2018 ammontava a 14.162, in crescita del 9,7% rispetto al 2017.

I cittadini stranieri residenti in Albania

Durante il 2018, i cittadini stranieri residenti in Albania erano rispettivamente 9.203 maschi (65% del totale) e 4.959 femmine (35% del totale).

Il numero di domande di permesso di soggiorno in Albania è ammontato a 9.090 nel 2018, in aumento dello 0,7% rispetto all’anno precedente. Il maggior numero di domande è arrivato da cittadini provenienti da Iran (2.223 in totale), Italia (1.709 in totale) e Kosovo (996 in totale), ovvero il 63,8% delle richieste totali.

Nello specifico, il numero di domande di permesso di soggiorno da parte di cittadini iraniani ha fatto registrare una crescita del 13% rispetto al 2017. Trend inverso, invece, per i cittadini italiani con una decrescita del 4% in confronto al 2017.

Gli stranieri in Albania per continenti

I cittadini stranieri residenti in Albania – se prendiamo in considerazione il loro continente d’origine – sono guidati da quelli europei, 8.212 in totale e facendo registrare una crescita del 7,5% rispetto al 2017.

Seguono i cittadini provenienti dall’Asia (4.022 in totale, in crescita dell’11,2% rispetto al 2017) e quelli di America, Africa e Oceania, che combinati nel 2018 ammontavano a 1.928 (in calo dello 16,8% rispetto al 2017).

Gli stranieri irregolari

Il numero di cittadini stranieri irregolari (non provvisti di documentazione necessaria) in Albania o nei punti di confine albanesi ha fatto registrare una vertiginosa crescita lo scorso anno. Si è passati, infatti, dai 1049 cittadini del 2017 ai 6.893 cittadini del 2018.

Il maggior numero di irregolari in Albania è rappresentato dai cittadini siriani (3089 in totale), seguiti da pakistani (1246 in totale), iracheni (671 in totale), palestinesi (395 in totale), algerini (378 in totale), marocchini (330 in totale) e 770 cittadini provenienti da altri paesi.

I richiedenti asilo in Albania

Il numero di richieste d’asilo in Albania nel 2018 – stando ai dati della direzione della cittadinanza e dell’asilo presso il ministro degli interni – ammontava a 4386, rispetto alle sole 309 del 2017.

La classifica della nazionalità rispecchia quella degli stranieri irregolari: guidano, infatti, il numero di richieste d’asilo in Albania i cittadini siriani (2150 in totale), seguiti da pakistani, iracheni, palestinesi, algerini e marocchini.

Fonte: Gazeta Tema