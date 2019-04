Dopo la richiesta di retribuzione al tribunale da parte dei deputati dell’opposizione nonostante le loro dimissioni parlamentari, è sorta una curiosità generale riguardante i compensi dei 140 membri del parlamento albanese.

Il salario base di un deputato del parlamento albanese – riporta Gazeta Shqip – parte da un minimo di circa 1250 euro (156.000 lek). A questa cifra vanno aggiunti altri guadagni e vantaggi finanziari, come i rimborsi per il carburante e le spese telefoniche ma anche i bonus per le commissioni parlamentari.

Da quanto pubblicato dallo stesso parlamento si evince che oltre al salario di base, ogni mese, un deputato guadagna di media ulteriori 480 euro circa(60.000 lek), per un salario totale mensile quindi di circa 1700 euro (250.000 lek).

Oltre a tutto questo, i deputati albanesi, con alle spalle più di un mandato, beneficiano di bonus extra anche al termine dei loro mandati per un minimo di tre anni. Questo vuol dire che, i parlamentari dell’opposizione che si sono dimessi in blocco continueranno a gravare sul bilancio dello stato nonostante non facciano più parte dell’assemblea legislativa.

Cosa dice la legge

In Albania, la legge per il trattamento finanziario dei parlamentari, infatti, prevede due stipendi pieni di buonuscita e metà salario ogni mese per la durata del mandato del deputato in questione.

Quindi, tutti coloro che hanno iniziato il loro mandato nel 2017, guadagneranno circa 640 euro al mese (80.000 lek) per 18 mesi; mentre, i deputati che hanno alle loro spalle più di un mandato, beneficeranno di questo trattamento per tre anni.

Una parte dei deputati che si è dimessa in blocco lo scorso mese di febbraio – e che comprende anche l’ex leader del partito democratico, Sali Berisha, e l’attuale leader del Movimento Socialista per l’Integrazione, Monika Kryemadhi – si è già rivolto all’istituto di previdenza sociale per ottenere la buonuscita.

Nel frattempo, il parlamento albanese ha pubblicato il rapporto sui guadagni finanziari dei deputati nel periodo gennaio-febbraio: in totale, i 140 membri dell’assemblea legislativa (compresi anche quelli dell’opposizione) hanno guadagnato circa 225.000 euro (28.000.000 lek).