Cos’è la nuova procura speciale anti-corruzione (SPAK) e di cosa si occuperà? Dopo aver pubblicato un video riguardante la riforma del sistema giudiziario in Albania, l’ambasciata americana di Tirana ha spiegato con un filmato la composizione e la funzione del nuovo organo giudiziario.

La SPAK

La procura speciale anti-corruzione e anti-criminalità organizzata è una nuova istituzione costituzionale , che avrà il compito di indagare e di perseguire penalmente la corruzione, il crimine organizzato, così come anche i crimini commessi da alti funzionari di stato.

La SPAK è composta da due organi: la procura speciale, composta da procuratori, e l’agenzia nazionale per le indagini (BKH), composta da investigatori.

Ma perché vi è bisogno della SPAK?

Nel vecchio sistema giudiziario, gli alti funzionari corrotti e i capi della criminalità organizzata erano intoccabili poiché i giudici e i procuratori corrotti o minacciati non esponevano loro al cospetto della giustizia. Grazie a denaro e interessi politici, infatti, questi giudici e procuratori erano influenzati dalla politica e dalla corruzione. Questo rendeva praticamente impossibile il perseguire penalmente i casi di corruzione nei livelli più alti con il prezzo di tutto questo che veniva pagato da tutto il paese.

Come correggerà questo problema la SPAK allora? La SPAK sarà un organo indipendente, non politicizzato, che indagherà e perseguirà penalmente “gli intoccabili” dell’Albania, ovvero gli alti funzionari di adesso e del passato.

I membri della SPAK saranno nominati dall’Alto consiglio della procura, non da politici o funzionari corrotti. In questo senso, tutti i membri della SPAK dovrà superare il processo di rivalutazione (vetting) previsto dalla riforma del sistema giudiziario.

Per i procuratori speciali della SPAK è previsto, inoltre, un continuo monitoraggio delle loro finanze e delle telefonate per prevenire corruzione e tentativi di ricatti. Il tutto si basa su modelli utilizzati da altri paesi come Croazia e Romania.

La Costituzione offre alla SPAK la forza e l’indipendenza per opporsi all’alta corruzione. Facendo parte della costituzione, infatti, non sarà possibile nemmeno agli “intoccabili” modificare il nuovo organo giudiziario. In poche parole, la SPAK contrasterà la corruzione ad alti livelli; con la SPAK nessuno sarà al di sopra della legge, nessuno sarà intoccabile e tutto il paese ne beneficerà.