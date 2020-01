In seguito alla sospensione della licenza per il trasporto aereo di “Ernest Airlines” disposta dall’ENAC, la compagnia aerea “easyJet” rende noto di essere disponibile ad offrire assistenza a chi sia in possesso di una prenotazione “Ernest” per viaggiare tra Milano e Tirana.

Nello specifico, la compagnia britannica ha comunicato di aver messo a disposizione per i viaggiatori che hanno già acquistato un biglietto “Ernest” una speciale ‘tariffa di riprotezione’ di 70 euro per tratta, incluso un bagaglio da stiva, per volare fino al 31 marzo 2020. Dal 28 novembre 2019, la compagnia low-cost è operativa nell’aeroporto internazionale “Madre Teresa” di Tirana su due destinazioni: Milano e Ginevra, con due voli a settimana.

Il comunicato di easyJet

“Siamo molto dispiaciuti per quanto accaduto ad Ernest Airlines e ben immaginiamo l’incertezza che i passeggeri stanno vivendo in queste ore. Per questo motivo easyJet si è resa disponibile ad offrire assistenza a chi sia in possesso di una prenotazione Ernest per viaggiare tra Milano (Bergamo e/o Malpensa) e Tirana, mettendo a loro disposizione una speciale ‘tariffa di riprotezione’ di 70 euro per tratta, incluso un bagaglio da stiva, per volare fino al 31 marzo 2020.

Per avere accesso a questa tariffa, i passeggeri interessati devono contattare il servizio clienti easyJet e presentare il biglietto prenotato con Ernest. La tariffa sarà disponibile fino al 26 gennaio. Il servizio clienti easyJet è raggiungibile dall’Italia al numero 199 304 213 oppure dall’estero allo +44 330 365 5030”.

Per ulteriori informazioni:

easyJet

Matteo Finotto +39 392 977 3901 matteo.finotto@easyjet.com

Burson Cohn & Wolfe +39 02.721431

Antonella Violante antonella.violante@bcw-global.com – Luca Cigliano luca.cigliano@bcw-global.com” – recita il comunicato di easyJet.

Per tutti i passeggeri che hanno acquistato un biglietto “Ernest” verso altre destinazioni italiane, invece, è possibile richiedere il rimborso dei biglietti nella pagina sul sito ufficiale della compagnia come raccomandato anche dall’Autorità dell’Aviazione Civile albanese. La sospensione della licenza a Ernest è stato adottata dall’ENAC sulla base di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1008 del 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità Europea.