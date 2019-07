L’ambasciatore dell’Unione Europea in Albania, Luigi Soreca, ha rivolto un forte appello ai partiti politici albanesi su Twitter.

Secondo Soreca, le parti in causa dovrebbero dimostrare maturità impegnandosi con urgenza nel dialogo politico aggiungendo come l’attenzione ora sia focalizzata sulla istituzione della SPAK (l’organo contro la corruzione e il crimine organizzato) e sulla messa in funzione della Corte Costituzionale.

Sarà proprio quest’ultima, per l’ambasciatore UE in Albania, a chiarire tutte le questioni irrisolte a partire da quella riguardante le elezioni.

Il tweet di Soreca

“E’ tempo che governo, opposizione e istituzioni mostrino maturità politica e si impegnino urgentemente in un dialogo per risolvere la situazione attuale.

E’ anche tempo di andare avanti con le riforme dello stato di diritto. L’attuazione della riforma del sistema giudiziario è continua ed è irreversibile. L’attenzione è ora rivolta alla creazione della SPAK e alla messa in funzione della Corte Costituzionale.

Dopo aver completato rigorosamente la verifica dei candidati, la SPAK consentirà di migliorare ulteriormente la lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata, mentre la Corte sarà in grado di chiarire tutte le questioni in sospeso relative ai diritti costituzionali derivanti dai problemi elettorali.

La lotta alla corruzione deve continuare. Le procure dovrebbero indagare su qualsiasi presunta forma di crimine organizzato. Inoltre, il lavoro tra i partiti deve riprendere velocemente per la riforma elettorale.

Tutte le istituzioni e i leader politici devo concentrare i loro sforzi su questi obiettivi in vista del verdetto definitivo della Commissione Europea in ottobre. L’UE continuerà a sostenere pienamente l’Albania e i suoi cittadini, che credono fermamente nel futuro europeo del loro paese.” – si legge nel tweet dell’ambasciatore Soreca.

Luigi Soreca è stato nominato capo della delegazione dell’Unione Europea in Albania a luglio dello scorso anno. Ex direttore della sicurezza presso la DG Home, Commissione Europea, è andato a sostituire Romana Vlahutin.

Leggi anche