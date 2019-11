Dopo il terribile terremoto del 26 novembre scorso è forte la solidarietà riscossa in Italia. Il governo albanese e l’Ambasciata d’Albania in Italia invitano tutti coloro che vogliono donare a farlo tramite il portale governativo e-Albania

Il bilancio del terremoto

Ad oggi, sono 51 le vittime del violento sisma di magnitudo 6.4 che martedì 26 novembre ha colpito l’Albania.

Secondo il bilancio preliminare del governo, a Durazzo ci sono 176 palazzi e 701 edifici danneggiati, 12 dei quali completamente distrutti; 1260 gli sfollati, 625 sono ospitati negli hotel e 360 nelle scuole. A Tirana, invece, ci sono 61 palazzi e 239 abitazioni danneggiati, 23 dei quali inagibili.

Proclamato lo stato di emergenza a Durazzo, Tirana, Laç e Alessio. Secondo cifre citate dal primo ministro Edi Rama nella riunione del governo sono più di 1.200 le abitazioni danneggiate e più di 5.200 gli sfollati. Nella provincia di Durazzo, in particolare, sono 710 le abitazioni danneggiate, 12 quelle completamente distrutte e 176 i palazzi danneggiati. Nella provincia di Tirana, invece, sono 239 le abitazioni che hanno subito danni e 15 quelle distrutte, mentre 8 palazzi sono inagibili e 61 danneggiati. Degli oltre 5.200 sfollati, 1.260 sono a Durazzo, circa 500 a Thumana e altri 3.500 nella provincia di Tirana. Rama ha fatto sapere che saranno chiuse le tendopoli e le persone saranno trasferite presso strutture alberghiere o centri di accoglienza. Alcuni residenti a Durazzo sono già stati trasferiti a Korça (Albania orientale).

Campagna donazioni lanciata dallo Stato Albanese

Grandissima la mobilitazione di solidarietà verso il Paese delle Aquile, che vede coinvolti tutti i paesi partner dell’Albania e i vicini. Il governo albanese e l’Ambasciata d’Albania in Italia invitano tutti coloro che vogliono donare a farlo tramite il portale governativo e-Albania. Come spiegato da OBC Transeuropa, tecnicamente si riempie un modulo e poi si sceglie la modalità di pagamento con carta di credito o debito, immettendo i dati di essa e scegliendo l’importo da versare. Tutta la procedura di donazione non prevede commissioni. Fino alla mezzanotte del 29 novembre circa 3500 donatori avevano contribuito alla raccolta di contributi per un ammontare complessivo di 33 milioni di lek albanesi.

L’Associazione delle banche albanese, annuncia che in piena solidarietà con la situazione creata dal terremoto del 26 novembre e a sostegno di tutti coloro che desiderano contribuire con donazioni, assistenza o contributi a favore delle vittime, in piena collaborazione con il Ministero delle finanze e dell’economia e la Banca d’Albania, annuncia che qualsiasi tipo di transazione, sia in contanti che in trasferimento, in lek o in valuta estera, a favore di conti aperti per “Contributi volontari, emergenza” viene effettuata senza commissioni. Le banche che operano in Albania non addebitano alcuna commissione.

Per donare andare su: https://e-albania.al/donate/