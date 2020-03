C’è una seconda vittima del coronavirus in Albania. Si tratta di un 66enne di Lushnja, che da diversi giorni era in gravi condizioni, in terapia intensiva presso il reparto delle malattie infettive a Tirana.

Era tenuto in vita grazie ad apparecchiature esterne. L’uomo era stato precedentemente ricoverato all’ospedale “Shefqet Ndroqi chiamato “sanatorio”, per alcune patologie legate ai reni, i polmoni e il cuore. Mentre era in ospedale è stato visitato da parente che era tornato dall’Italia pochi giorni prima, contagiando così la vittima.

Il comunicato del Ministero

“Questa mattina e morto il paziente ricoverato al reparto delle malattie infettive confermato con COVID-19, che era in gravi condizioni, in rianimazione respiratoria. Il 66enne di Lushnja era stato ricoverato da diversi giorni nel reparto delle malattie infettive, in gravi condizioni. Il paziente soffriva di diverse malattie concomitanti: insufficienza cardiaca, edema polmonare e insufficienza renale “, riferisce il Ministero della Salute”

La prima morte per Covid-19 era stata registrata a Durazzo, una donna di 73 anni. Attualmente, 24 pazienti sono ricoverati nel reparto delle malattie infettive (da Tirana, Durazzo, Elbasan, Fier, Lushnja e Rrogozhina), due dei quali sono in terapia intensiva.

La prima guarigione

Buone notizi invece arrivano per gli altri casi confermati con Covid-19 e messi in quarantena. Il primo ministro Edi Rama ha annunciato che il padre di un paziente zero in Albania, colpito dal coronavirus e ricoverato in ospedale a Tirana, è in fase di recupero.

Ha risposto bene alla cura e ha effettuato il primo test con risultato negativo per il coronavirus. I medici sono attualmente in attesa di un secondo test che arriva 48 ore dopo per avere i resultati definitivi e per confermare la guarigione.

Arriva a 59 il numero dei contagi

Il numero delle persone contagiate da coronavirus in Albania è arrivato a 59. Nelle ultime 24 ore, sono stati testati 60 persone e confermati altri 4 nuovi casi di COVID-19.

Numero di persone contagiate da coronavirus oggi

Tirana 42 casi

Durazzo 5 casi (uno dei quali è morto)

Lushnje 2 casi (uno dei quali è morto)

Elbasan 2 casi

Fier 6 casi

Rrogozhina 2 casi