I controllori di volo di AlbControl hanno deciso oggi, 7 aprile, di scioperare boicottando il lavoro per protestare contro la riduzione dei salari e le condizioni di lavoro.

I controllori e altri dipendenti di AlbControl chiedono l’aumento di stipendio, che nell’aprile 2020 è stato ridotto. AlbControl è una società con capitale statale al 100% alle dipendenze del Ministero delle Infrastrutture. Il ministro Balluku dovrebbe recarsi oggi presso la sede di AlbControl per discutere le richieste dei controllori di volo e gli altri dipendenti.

Sono 65 i controllori di volo che hanno chiesto di poter negoziare sugli stipendi che l’anno scorso l’amministrazione di AlbControl aveva deciso di ridurli al 62%. Le paghe sono state abbassate a causa della riduzione dei voli durante la pandemia. Ma i controllori parlano anche delle condizioni di lavoro, dello stress della pandemia, che non è stato preso in considerazione dalla direzione.

Intanto questa mattina un aereo in partenza da Atene non è riuscito ad atterrare e dopo essere rimasto in volo per 30 minuti è tornato in Grecia.

I controllori chiedono:

Rientro al lavoro dei colleghi licenziati;

l’abrogazione delle decisioni del consiglio di amministrazione;

Restituzione dell’intero stipendio secondo il contratto collettivo;

Piena trasparenza finanziaria per il 2020;

Inserire un membro del sindacato nel consiglio.

Il Ministro Balluku ha dichiarato che i controllori di volo gestiscono solamente il 43% del traffico normale ed è per questo che le loro paghe sono state ridotte da 4400 dollari a 2400.

Duro il commento del premier Rama:

“I gravi sabotaggi dell’attività dell’aeroporto “Madre Teresa” non saranno tollerati. Gli organizzatori saranno perseguiti e dovranno affrontare la legge, che vieta tassativamente la cessazione dell’attività della torre da parte dei controllori!”

A causa dello sciopero oggi sono a rischio i voli da e per Rinas.

Questi sono i voli che erano in programma in partenza da Rinas: