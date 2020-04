Per tutti i cittadini albanesi che partiranno sabato da Roma, la prenotazione è stata aperta oggi. Nella pagina della compagnia Air Albania vengono spiegate le modalità della prenotazione.

Per passare il periodo di quarantena di 14 sono a disposizione due hotel “Harmonia Hotel Group” e “Ibiza Hotel” che hanno presentato le loro offerte, i loro servizi e la sistemazione dei bambini. Non pagano l’alloggio i bambini che non hanno ancora compiuto 6 anni.

Prima di tutto, chiunque voglia tornare in Albania in questo periodo in cui il paese è in quarantena a causa della prevenzione della diffusione dell’infezione da coronavirus, deve prima scegliere l’hotel dove rimarrà in quarantena per 14 giorni. La prenotazione comprende il viaggio e 14 giorni di permanenza nell’albergo

Dopo aver prenotato l’hotel accettando le condizioni, il richiedente riceverà un codice personale e attraverso questo codice entrerà nuovamente nella pagina di “Air Albania” dove farà la domanda per il biglietto di viaggio Roma-Tirana. Solo dopo avere pagato l’albergo per la quarantena, il cittadino può prenotare il volo. Le modalità di prenotazione erano state chiarite due giorni fa dal ministro dell’Infrastruttura Balluku.

Il premier Rama ha fatto sapere che il governo si farà carico del pagamento dell’alloggio che sarà di 14 euro al giorno. Sara invece a carico del cliente il pagamento del vitto che sarà di 7 euro al giorno.

Le dichiarazioni di Rama

Oggi si aprono le prenotazioni per i voli ti rimpatrio che inizieranno sabato da Roma.

Il pacchetto sarà di 100 euro per il volo che saranno pagati dal viaggiatore e 21 euro al giorno per l’alloggio in albergo dei quali 14 euro saranno pagati dal governo per l’alloggio e i servizi, e solamente 7 euro saranno pagati dai clienti per il cibo.

Credo che questo pacchetto è più che conveniente e voglio ringraziare Air Albania e gli operatori turistici per la comprensione e il loro contributo dal cuore albanese, per questa iniziativa affatto semplice, nella situazione complicata che stiamo attraversando.

🟢SISTEMI ONLINE PËR REZERVIMIN E RIATDHESIMIT ËSHTË GATI PËR T'U AKSESUAR. 👉www.airalbania.com.al/sq/reparation-information TË SHTUNËN AIR ALBANIA FLUTURON DREJT ROMËS DHE MË PAS NË MILANO, BARI, FRANKFURT, PARIS DHE LONDËR. Ministrja e Belinda Balluku shpjegon procedurat e riatdhesimit, si dhe kostot mëse të arsyeshme që qytetarët do të duhet të paguajnë në këtë proces, ku faturën e akomodimit e të shërbimit Anti-COVID në hotel do ta paguajë shteti dhe individët e riatdhesuar do të paguajnë vetëm 7€ në ditë për ushqimin. Geplaatst door Edi Rama op Donderdag 16 april 2020