Cos’è la riforma del sistema giudiziario? Come viene implementata? Oggi, nel terzo anniversario della sua adozione, l’Ambasciata Americana a Tirana ha pubblicato un breve video per far scoprire come questa riforma farà in modo che tutti siano uguali davanti alla legge.

La riforma del sistema giudiziario

A luglio del 2016 ha votato all’unanimità per modificare 1/3 della Costituzione e trasformare il sistema giudiziario, in modo tale che quest’ultimo potesse trattare a dovere la corruzione, la criminalità organizzata così come anche le questioni quotidiane dei tribunali.

La nuova Costituzione assicura che l’Albania abbia giudici “puliti” e sorveglianza per garantire che ognuno agisca secondo le regole. Ma come accade tutto questo?

Secondo il nuovo sistema, tutti gli 800 giudici e procuratori albanesi devono essere rivalutati. Durante questa rivalutazione (chiamata anche vetting) si controlla se i giudici o i procuratori abbiano ricchezze “non giustificate”o legami con la criminalità organizzate, così come viene anche esaminata la loro capacità professionale.

Chi non supera questo “controllo” viene allontanato dal sistema giudiziario. La riforma garantisce in questo modo di non far entrare nel nuovo sistema giudici o procuratori corrotti.

La riforma si sta attuando in maniera giusta, poiché osservatori americani e internazionali dell’Operazione Internazionale del Monitoraggio controllano continuamente il processo della riforma e si assicurano che esso venga attuato in modo corretto.

Come il nuovo sistema garantirà giustizia

Con il nuovo sistema sono stati creati due nuovi organi di giustizia: l’Alto Consiglio della procura (KLP) e l’Alto Consiglio della Magistratura (KLGJ). Ma come operano questi nuovi organi giudiziari?

Il compito del KLGJ è quello di garantire che ai giudici che hanno passato il vetting vengano assegnati ruoli adatti e che gli stessi giudici seguano le regole. Il KLP agisce allo stesso modo, ma con i procuratori. Entrambi gli organi di giustizia sono composti da giudici o procuratori professionisti che hanno passato il vetting, ma anche da membri che non sono né giudici e né procuratori (ma hanno passato allo stesso modo il vetting) per monitorare i due organi affinché adempiano ai loro doveri.

Entrambi gli organi di giustizia, istituiti nel dicembre 2018, sono già operativi. Attualmente il KLP sta lavorando per istituire un nuovo organo per combattere la corruzione, ovvero la procura speciale anti-corruzione (SPAK). Ai procuratori speciali della SPAK verranno consegnati tutti i casi relativi alla corruzione di alti funzionari e quelli riguardanti la criminalità organizzata.

In passato chiunque avesse denaro o potere aveva la capacità di influenzare il sistema giudiziario a suo favore, ma con il nuovo sistema ognuno dovrà agire secondo le regole. Tutti saranno uguali davanti alla legge: questa è la riforma del sistema giudiziario.

Leggi anche