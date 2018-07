Albania, più di 5 tonnellate di rifiuti di plastica per miglio-quadro sulla costa

I rifiuti di plastica, che poi terminano il proprio percorso in mare, stanno mettendo in difficoltà non solo l’Albania. E’ un fenomeno, infatti, presente in tutto il mondo e per questo milioni e milioni di rifiuti di plastica finiscono negli oceani o nei mari ogni anno.

Inizialmente vengono buttati per terra o nei fiumi, con o senza volontarietà, e da lì finiscono successivamente nei mari, dall’Artide all’Antartide. Tutto questo è stato evidenziato dalla mappa pubblicata dal gruppo di scienziati della “Newcastle University”, secondo la quale le correnti degli oceani trasportano rifiuti galleggianti dagli angoli più remoti del mondo.

Sempre secondo la mappa, l’Albania ha più di cinque tonnellate di rifiuti di plastica per miglio-quadro lungo le sue coste; allo stesso modo, sono allarmanti anche i dati riguardanti l’inquinamento di plastica sulla terraferma, dove sono stati calcolate più di dieci tonnellate di rifiuti non gestite.

In tutto il mondo, secondo lo studio, in un minuto vengono acquistate un milione di bottiglie di plastica, mentre in un anno vengono utilizzate circa 500 trilioni di buste di plastica usa e getta. Il problema inizia proprio da qui. La metà di tutti i prodotti di plastica che vengono fabbricati sono usa e getta, e per questo vengono utilizzati soltanto una volta per poi essere buttati senza pensare affatto alle conseguenze.

In Albania da due giorni – ovvero dal 1 Luglio – è stato vietato l’utilizzo di buste di plastica anche se ci vorrà del tempo affinché i primi risultati concreti contro l’inquinamento vengano a galla. Tuttavia, la gestione e lo smaltimento dei rifiuti di plastica sono parte della nuova strategia pluriennale dell’ONU, che li ha inseriti nei suoi obiettivi principali entro il 2030.

Secondo le statistiche mondiali, l’Albania è uno dei posti con l’inquinamento di rifiuti di plastica più alto in Europa. Secondo l’Eurostat, invece, nel corso del 2016 ogni cittadino albanese ha prodotto più di 396 kg di rifiuti, 39.6 kg dei quali di plastica, di buona parte superiore rispetto alla media europea che si aggira sui 31 kg.