L’ICSID (Il Centro internazionale per la soluzione delle controversie relative ad investimenti, tribunale di arbitrato internazionale parte del gruppo della Banca mondiale) ha sospeso il pagamento del lodo arbitrale da 110 milioni di euro che lo stato albanese doveva pagare dopo aver perso la causa contro l’imprenditore italiano Francesco Becchetti.

La sospensione è arrivata in seguito alla mozione d’annullamento richiesta dal governo albanese per il verdetto, che ha punito il Paese delle Aquile con la sanzione in denaro più grande della storia.

La storia della controversia

Lo scorso 24 aprile, la stessa ICSID multò l’Albania per 110 milioni di euro per la controversia con l’imprenditore italiano Francesco Becchetti, proprietario – tra le altre cose – di Agon Channel (emittente televisiva con sede in Albania).

E’ proprio intorno ad Agon Channel che ruota la vicenda: a seguito di un’inchiesta della procura, il governo albanese ha deciso di chiudere l’emittente sulla base di accuse di evasione fiscale, riciclaggio di denaro ed appropriazione indebita.

La procura albanese sostenne che Becchetti, tramite le proprie società in Albania (tra le quali figura anche Agon Channel), avesse messo in piedi un’articolata rete di riciclaggio di denaro, con la quale aveva già guadagnato più di 38 milioni di euro.

Nel frattempo, il verdetto dell’ICSID spostò gli equilibri a favore di Becchetti, supportando la tesi di quest’ultimo secondo la quale la chiusura di Agon Channel è avvenuta meramente per motivi politici. Infatti, l’emittente si era più volte espressa in modo critico nei confronti del governo socialista di Edi Rama e, per questo, la chiusura dell’emittente televisiva era stata etichettata dall’ICSID come “persecuzione politica”.

Tuttavia, anche in caso di sentenze definitive, l’ICSID consente di effettuare ricorso quando sono soddisfatte determinate condizioni, come successo per l’Albania. Il Paese delle Aquile – secondo con il comunicato del tribunale internazionale – ha cambiato anche lo studio legale per il caso scegliendo Foley Hoag, uno degli studi americani più famosi al mondo per la difesa degli stati in conflitti giudiziari.

A seguito del ricorso, il tribunale dovrà istituire una nuova giuria di tre giudici (che non hanno partecipato al primo processo) e che dovranno prendere il verdetto definitivo, ovvero confermare o abolire il lodo arbitrale da 110 milioni di euro.