La rapina nell’aeroporto di Rinas che ha sconvolto l’intero paese e non solo, ha provocato numerose reazioni tra politici e autorità di alto livello in Albania.

Tra queste, c’è anche quella del capo della commissione per la sicurezza nazionale, Ermonela Felaj: quest’ultima, per la tv albanese Ora News, ha affermato che quanto accaduto ieri potrebbe spingere il governo a rivedere gli accordi di concessione con la compagnia concessionaria cinese che gestisce l’unico aeroporto operativo in Albania.

“E’ tempo di rivedere i diversi accordi di concessione, non solo quelli riguardanti la sicurezza dell’aeroporto ma anche quelli firmati prima del 2013 per i valichi di frontiera.

Gli accordi di concessione sono problematici, perché ostacolano l’attività della polizia di stato in strutture di particolare importanza, come l’aeroporto.” – ha affermato Felaj

Già lo scorso novembre, il governo aveva avviato un processo di revisione contrattuale – selezionando attraverso un bando pubblico la compagnia BDO Albania – a causa delle frequenti preoccupazioni sul presunto abuso del concessionario nell’addebitare tasse elevate che rendono difficile il funzionamento delle compagnie low-cost e che, di conseguenza, comportano biglietti a prezzi elevati per i passeggeri.

Illyrian Guard

Il capo della commissione per la sicurezza nazionale, inoltre, ha aggiunto che, per migliorare la sicurezza nelle strutture di particolare importanza, è stato richiesto l’allontanamento della polizia privata per assegnare il ruolo all’Illyrian Guard.

“Illryian Guard si occuperà della sicurezza nelle strutture di particolare importanza. Al più presto interverremo con questi nuovi accordi.” – ha aggiunto Felaj.

Illryian Guard è la nuova compagnia di polizia statale che opererà della sicurezza fisica e giuridica, in ambito pubblico e privato.

Austrian Airlines: non trasferiremo più denaro dall’aeroporto di Tirana

Tra le tante reazioni, non è tardata ad arrivare neanche quella di Austrian Airlines, la compagnia che ha operato (con tre ore di ritardo) il volo da Tirana a Vienna e che avrebbe dovuto trasportare in terra austriaca i dieci milioni di euro rubati.

Tramite la portavoce Tanja Gruber, la compagnia ha ricostruito con un comunicato l’accaduto sottolineando che, per ragioni di sicurezza, Austrian Airlines non trasferirà più denaro in questo modo dalla capitale albanese.

“Dopo la rapina a mano armata non c’è stato alcun pericolo per l’equipaggio e per i passeggeri. Come misura di sicurezza, non ci saranno ulteriori trasferimenti di denaro da Tirana a Vienna.” – si legge nel comunicato.

L’accaduto di ieri ha fatto il giro di mondo, finendo sulle pagine dei principali media internazionali come la BBC, il New York Post, il Daily Mail, il Daily Mirror, il Corriere della Sera, il Fatto Quotidiano e il The Guardian, che hanno tutti evidenziato come non sia stato il primo caso del genere fatto registrare all’interno dell’aeroporto di Rinas.