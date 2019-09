Il primo ministro Edi Rama, ripartito nella giornata di lunedì verso New York per l’assemblea generale dell’ONU come confermato da un suo post su Facebook, ha incontrato oggi, 25 settembre, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump nell’ambito della 74esima assemblea generale dell’ONU.

Il premier albanese è stato costretto a far slittare di alcuni giorni gli incontri in programma dato che sabato 21 settembre – mentre era a Francoforte pronto per viaggiare verso New York – è dovuto rientrare in Albania a causa del forte sisma che ha colpito il paese.

Rama ha pubblicato in mattinata sui suoi profili social una foto che lo ritrae assieme al presidente Trump e alle rispettive mogli, accompagnata dalla didascalia “Photo of The Day”. In questi intensi giorni negli Stati Uniti, l’ex sindaco di Tirana ha anche incontrato il presidente della Turchia, Recep Erdogan, e il primo ministro greco, Kyriakos Mitsotakis, con il quale ha discusso dell’integrazione europea dell’Albania.

PHOTO OF THE DAY Geplaatst door Edi Rama op Woensdag 25 september 2019

Non è stato il primo incontro tra Rama e Trump, che si erano incontrati per la prima volta nel 2017 durante un vertice della NATO a Bruxelles. Nell’occasione c’era stata anche una breve conversazione tra i due riguardante l’alleanza strategica tra Albania e Stati Uniti, la riforma del sistema giudiziario albanese e la lotta comune all’estremismo violento.