Alle 07:00 di questa mattina, come di consueto dopo il terremoto, si è tenuta la riunione straordinaria del consiglio dei ministri. Tra i temi all’ordine del giorno: la ricostruzione post-sisma in Albania e la garanzia richiesta dagli operatori turistici per la prossima stagione estiva.

La ricostruzione post-sisma

Il primo ministro Rama, invece, è tornato a parlare della ricostruzione post-terremoto, specificando che nel processo di ricostruzione verranno accettate solo quelle imprese edili che “hanno superato il test del 26 novembre”.

“Il processo di ricostruzione non può seguire una procedura normale; è quindi importante avere una legge speciale per la ricostruzione, che verrà coordinata dal Fondo Albanese per lo Sviluppo. Deve essere anche stilata una lista con le imprese che soddisfano i parametri di sicurezza e che saranno parte del programma di ricostruzione.” – ha affermato Rama.

Il presidente del consiglio, inoltre, ha dichiarato che la procura e la polizia di Durazzo stanno conducendo un’indagine su 60 imprese edili, a seguito delle abitazioni e dei palazzi crollati a causa del tragico sisma del 26 novembre.

Klosi: gli operatori turistici chiedono garanzie

Il ministro albanese per il turismo, Blendi Klosi, è intervenuto nel consiglio dei ministri di oggi 6 dicembre chiedendo che venga effettuata un’ispezione anti-sismica negli hotel a Durazzo poiché gli operatori turistici stranieri desiderano garanzie dopo il terremoto del 26 novembre.

Klosi, in particolare, ha evidenziato la necessità di una certificazione – rilasciata da un team di esperti del settore – per gli hotel di Durazzo, in modo tale da instaurare fiducia e sicurezza negli operatori turistici stranieri.

“Durazzo è la nostra principale destinazione per la prossima stagione e per questo dobbiamo dare garanzie di sicurezza. Abbiamo la necessità che il team di esperti crei una certificazione ufficiale per gli hotel, dato che tutti gli operatori turistici stranieri chiedono ulteriori garanzie sui nostri hotel.” – ha affermato Klosi.

Negli ultimi 3-4 anni, Durazzo ha assistito ad un vero e proprio boom di turisti stranieri: turisti che hanno prenotato non solo per i mesi estivi, ma anche per i mesi di maggio e settembre rendendo la città costiera la principale destinazione estiva dell’Albania.