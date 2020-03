Una donna di 73 anni è la prima vittima di coronavirus in Albania. La donna deceduta si trovava al reparto di rianimazione all’ospedale di Durazzo.

Il Ministero della Salute ha dichiarato ufficialmente che la paziente di 73 anni, confermata con COVID-19, è deceduta per gravi complicazioni a seguito di diverse malattie cardiache e polmonari. La donna che segna il primo decesso in Albania per coronavirus aveva altre patologie gravi.

La sua salute si peggiorata da ieri sera, tanto che l’anziana non poteva essere trasferita in ambulanza al reparto delle malattie infettive presso l’ospedale di Tirana.

Intanto tutti i medici, le infermiere e il personale medico che avevano assistito la donna in questione sono stati sottoposti al test del coronavirus e i campioni sono stati inviati al laboratorio dell’Istituto di Sanità Pubblica. Nel frattempo, quattro membri del personale medico che hanno avuto contatti più stretti con il 73enne sono stati messi in quarantena.

Inoltre, nell’ospedale per le malattie infettive di Tirana si trovano tre pazienti contagiati: i due primi casi (padre e figlio) e un 31enne che non aveva avuto contatti con loro, ma era tornato da Milano qualche giorno prima dopo un viaggio di un solo giorno. Nel corso di 24 ore sono stati identificati due nuovi casi con coronavirus, una persona che aveva avuto contatti con i primi casi e un uomo di 78 anni di Lushnja che è stato messo in quarantena sotto controllo medico. Le loro condizioni sono stabili, riferiscono fonti mediche.

Anche le altre 8 persone che si trovano in quarantena a causa del contatto con i primi due casi, non presentano sintomi gravi.

I casi di contagio in Albania sono 12 in totale, compressa la donna 73enne che è deceduta oggi.

Leggi anche