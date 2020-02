“Dopo un’indagine della durata di sette mesi al fine di prevenire, identificare e reprimere l’attività criminale nel campo del gioco d’azzardo, la polizia di stato ha portato a termine ieri sera un’operazione di larga scala” ha fatto sapere la Polizia di stato con un comunicato ufficiale.

L’operazione di polizia denominata “la fortuna del gioco”, condotta dal dipartimento di polizia criminale, in collaborazione con le direzioni della polizia locale nei distretti di Tirana e la squadra mobile di Fier e Shkodra, ha portato in manette 115 persone, altre 24 sono indagate a piede libero e due sono ricercati.

Inoltre e stato posto sotto sequestro una grande quantità di denaro, computer da gioco, armi da fuoco, dozzine di telefoni cellulari e altri accessori, utilizzati per organizzare e attuare le attività criminali.

Tra gli arrestati vi sono alcuni dei principali organizzatori di questa attività illegale, che hanno commesso reati per i quali è prevista una condanna da 7 a 15 anni di carcere.

Durante l’operazione, che si è svolta in coincidenza delle partite di calcio dell’Europa League, sono state schierate 1540 forze di polizia, dal dipartimento di polizia criminale, dal dipartimento di pubblica sicurezza, dalla direzione della polizia di Tirana, Durazzo, Berat, Fier, Korça, Elbasan, Lezha, e le squadre mobile di Shkodra e Tirana, Fier.

A Tirana e negli altri distretti sono state effettuate 486 ispezioni nei locali sospettati di svolgere questa attività criminale. Di conseguenza, una sala di monitoraggio centrale che controllava l’attività in corso anche di altre località, è stata posta sotto sequestro a Tirana. In questo locale dove sono stati trovati anche 6 dipendenti irregolari, sono stati recuperati e sequestrati i soldi (circa 138 mila euro) provenienti dalle scommesse illegali avvenuti nei punti monitorati da questo centro, oltre alle attrezzature.

“Questa operazione è ancora in corso in altre regioni del Paese, per identificare e reprimere qualsiasi tentativo di intraprendere le attività di gioco illegale. La polizia di stato è determinata a prevenire e reprimere qualsiasi illegalità in qualunque campo appaia” chiude il comunicato.

Policia e ShtetitPas një pune hetimore që ka zgjatur 7 muaj, për parandalimin, evidentimin dhe goditjen e veprimtarisë kriminale në fushën e lojërave të fatit, Policia e Shtetit ka finalizuar mbrëmë me sukses të plotë, një operacion masiv në shkallë vendi. Operacioni policor i koduar "Fati i lojërave”, realizuar nga Departamenti i Policisë Kriminale, në bashkëpunim me Drejtoritë Vendore të Policisë në qarqe dhe FNSH-të Tiranë, Fier e Shkodër, ka sjellë hedhjen e prangave në flagrancë 115 persona, 24 të tjerë janë proceduar në gjendje të lirë dhe 2 janë shpallur në kërkim.Janë sekuestruar shuma të mëdha parash, kompjuterë të lojërave të fatit, armë zjarri, dhjetëra aparate celular e aksesorë të tjerë që shërbenin për organizimin dhe implementimin e aktivitetit kriminal. Ndër të arrestuarit janë edhe disa nga organizatorët kryesorë të kësaj veprimtarie të paligjshme që sipas parashikimeve të Kodit Penal dënohet nga 7 deri në 15 vjet burg. Bazuar në informacionet e marra në rrugë operative dhe nga informacionet e adresuara nga qytetarët në adresat zyrtare të Policisë së Shtetit, për ushtrimin dhe organizmin e lotarive dhe basteve sportive pa leje, vënien në dispozicion të lokaleve për lojëra fati, fshehje të ardhurash dhe pastrim të produktit të veprës penale, Drejtoria Vendore e Policisë Tiranë regjistroi në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Tiranë procedimin penal nr. 5431 të viti 2019.Pas një pune të mirëfilltë procedurale dhe hetimore, duke aplikuar format dhe metodat speciale të hetimit, u arrit të dokumentohej aktiviteti kriminal në Tiranë, Durrës, Elbasan, Fier, Berat, Korçë, Lezhë e Shkodër.Mbi bazën e provave të siguruara, u nxorën nga Gjykata e Shkallës së Parë Tiranë vendimet për kontrollin e vendeve dhe lokaleve në Tiranë ku dyshohej se ushtrohej kjo veprimtari kriminale.Në këtë kuadër u organizua edhe operacioni policor i koduar "Fati i lojërave", i cili u zhvillua në të njëjtën kohë në të 8 qarqet e sipërpërmendura, nën drejtimin e Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së Shtetit.Gjatë operacionit, i cili u zhvillua në kohën e zhvillimit të ndeshjeve të futbollit të Europa League, u përfshinë 1540 forca policore, nga Departamenti i Policisë Kriminale, Departamenti për Sigurinë Publike, Drejtoritë Vendore të Policisë Tiranë, Durrës, Berat, Fier, Korçë, Elbasan, Lezhë, Shkodër dhe FNSH-të Tiranë, Fier e Shkodër.Në Tiranë dhe në qarqe u ushtruan 486 kontrolle në lokale dhe ambiente që dyshohej se zhvillohej kjo veprimtari kriminale.Si rezultat, në Tiranë u arrit të sekuestrohej një sallë qendrore monitorimi, e cila monitoronte aktivitetin që zhvillohej në pikat e tjera që zhvillohej ky aktivitet.Në këtë sallë u gjetën dhe kapën në punë të zezë 6 punonjës, 20 monitorë, 17 DVR dhe administratori i sallës, shtetasi G. M. Po ashtu u gjetën dhe u sekuestruan 170 milionë lekë të vjetra, të grumbulluara nga bastet që ishin vendosur nëpër pikat e monitoruara prej kësaj qendre kriminale.Janë arrestuar edhe menaxheret e grumbullimit dhe transportimit të lekëve nga pikat, konkretisht shtetasit: T. A., E. M., S. B., E. F. dhe N. E., menaxherë të pikave në Tiranë dhe A. N., menaxher në Durrës.Në Tiranë janë arrestuar 84 administratorë dhe menaxherë të lokaleve ku organizonin lojërat e fatit dhe kishin vënë në dispozicion të ambienteve për zhvillimin e këtij aktiviteti të paligjshëm.Në Korçë janë arrestuar 9 persona dhe 7 janë proceduar në gjendje të lirë, si dhe janë sekuestruar 1 milion lekë të vjetra. Në Elbasan janë arrestuar 7 persona dhe 1 është shpallur në kërkim.Në Durrës janë arrestuar 5 persona dhe 2 janë proceduar në gjendje të lirë. Në Berat janë arrestuar 4 persona, 6 janë proceduar në gjendje të lirë dhe 1 është shpallur në kërkim.Në Fier janë arrestuar 3 persona dhe 3 janë proceduar në gjendje të lirë.Në Shkodër janë arrestuar 3 persona, 3 janë proceduar në gjendje të lirë, si dhe janë sekuestruar 1 milionë lekë të vjetra. Në Lezhë janë proceduar në gjendje të lirë 3 persona.Në total janë arrestuar 115 shtetas, janë proceduar në gjendje të lirë 24 dhe 2 janë shpallur në kërkim, si dhe janë sekuestruar në total 172 milion lekë të vjetra, 40 kompjuterë, 60 DVR, 245 aparate celular, një numër i konsiderueshëm televizor plazma, blloqe shënimesh që shërbejnë për vendosjen e basteve, kasa fiskale, një armë zjarri pistoletë.Ky operacion është në vijim dhe në qarqet e tjera të vendit, për të evidentuar dhe goditur çdo tentativë për të ushtruar aktivitet të paligjshëm të lojërave të fatit.Policia e Shtetit është e vendosur për të parandaluar dhe goditur çdo paligjshmëri në cilëndo fushë që ajo do shfaqet dhe gjen rastin të falënderojë qytetarët për besimin që ata kanë duke adresuar çdo paligjshmëri në Komisariatin Dixhital dhe në numrin pa pagesë 112. Geplaatst door Policia e Shtetit op Vrijdag 21 februari 2020

La stretta sul gioco d’azzardo

Il parlamento albanese aveva approvato una legge sul tema che è entrata in vigore il 1° gennaio del 2019 trasformando così l’Albania in uno dei paesi con le più dure norme sul gioco d’azzardo. Ma nonostante i tentativi delle autorità albanesi di fermarlo con misure drastiche, il fenomeno del gioco d’azzardo continua illegalmente in molte aeree del territorio.