Anche i principali esponenti della politica albanese si sono congratulati con Ursula von der Leyen per la sua elezione a presidente della Commissione Europea.

Tra loro Ilir Meta, Edi Rama e Lulzim Basha, i quali hanno rivolto alla prima presidente donna della Commissione Europea i migliori auguri.

Le reazioni della politica albanese

“La vostra nomina come presidente della Commissione Europea mi regala particolare piacere nel trasmettervi le migliori e sentite congratulazioni per il traguardo raggiunto.

[…] In qualità di presidente di un paese che desidera l’apertura dei negoziati ufficiali di adesione con l’Unione Europea, approfitto dell’occasione per esprimere riconoscenza alla vostra posizione in supporto a questo processo e al proseguo della politica di allargamento nei Balcani occidentali.

Allo stesso tempo vi assicuro il proseguimento del mio impegno nell’incoraggiare le riforme che avvicinano l’Albania e gli albanesi all’Unione Europea, sotto gli standard europei di democrazia e stato di diritto senza compromessi.” – si legge nel comunicato del presidente Ilir Meta.

Più coincise, invece, le congratulazioni del primo ministro Edi Rama che ha scelto Facebook per accogliere la nomina di Ursula von der Leyen:

“Una buona notizia per l’Europa, ma anche per l’Albania dopo le elezioni di oggi, a capo della Commissione Europea ci sarà Ursula von der Leyen, una donna che si è messa in evidenza e un’incrollabile europeista.” – si legge nel post del premier.

Sulla stessa scia Lulzim Basha, leader del partito democratico e dell’opposizione, che si è congratulato con la nuova presidente con un tweet:

“I miei più calorosi auguri per la nuova presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. La prima donna alla guida della Commissione Europea è una leader con un forte credo nei valori fondamentali europei di libertà, democrazia, stato di diritto e dignità individuale. Una buona notizia per l’UE e per l’Albania.” – scrive Basha su Twitter.

Ursula von der Leyen, ex ministro della difesa tedesco, è stato eletta con 383 voti a favore nelle elezioni tenute ieri dal parlamento europeo.