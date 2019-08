Migliaia di cittadini da tutto il mondo hanno preso parte nella giornata di oggi al pellegrinaggio sul monte sacro Tomorr a Berat.

La santa festa dei Bektashi è iniziata martedì 20 e continuerà fino a domenica 25, con la giornata di oggi che rappresentava il momento culminante del pellegrinaggio. I credenti e pellegrini Bektashi si recano ogni Agosto sul monte Tomorr per commemorare Abaz Aliu, che morì nella battaglia di Karbala nel settimo secolo in un pellegrinaggio che credeva di portare salute e fortuna.

Ogni anno la “Tekke di Kulmak”, che custodisce la tomba del santo bektashi Abaz Aliu, ospita circa 300-400.000 pellegrini da tutta l’Albania, la diaspora e non solo.

Per questo, dal 20 di agosto, la “Tekke di Kulmak” è stata preparata ed ha aperto le porte per ospitare i primi pellegrini che parteciperanno alla santa festa, mentre sono state prese tutte le misure necessarie sul monte Tomorr per non far mancare tende, bagni, illuminazione e acqua potabile ai pellegrini.

La storia del Bektashismo in Albania

I leader Bektashi furono espulsi dalla Turchia nel 1800 e all’inizio del 1900, come eretici, trovarono rifugio in Albania dove già vi era presente una forte comunità Bektashi e una grande tollerenza religiosa. Alcuni dei principali personaggi albanesi che portarono all’indipendenza del paese, come i fratelli Frasheri, erano Bektashi.

Tuttavia, durante il regime comunista, allo stesso modo delle altre comunità, la religione Bektashi fu perseguitata fino a dissolversi nel 1967 quando l’Albania divenne il primo paese ufficialmente ateo al mondo. Durante questo periodo la tradizione albanese dei Bektashi è stata mantenuta viva in due Khanqa (luogo di vocazione dei musulmani), una a Gjakova in Kosovo e all’altra a Detroit negli USA. La Khanqa di Tirana fu poi riaperta nel 1991, con il crollo della dittatura comunista.

I sondaggi mostrano che il popolo l’albanese sono tra i meno religiosi in Europa in termini di pratica delle principali quattro dottrine del paese, le quali sono suddivise in questo modo secondo l’ultimo censimento: musulmani sunniti 57% della popolazione, cristiani cattolici 10%, cristiani ortodossi 7% e Bektashi 2%.

Leggi anche: Sultan Nevruz, la festa che simboleggia la rinascita della natura e dell’uomo