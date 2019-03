L’Albania ha fatto registrare un lieve miglioramento nell’Henley Passport Index, ovvero l’indice che valuta per ogni paese in quante nazioni i cittadini possono recarsi senza visto. Secondo l’ultimo rapporto, infatti, l’Albania è salita in 48esima posizione (a gennaio era 50esima) nella classifica dei passaporti più potenti del mondo.

L’Albania e gli altri paesi

I cittadini albanesi possono recarsi, senza necessità di visto, in ben 116 paesi:

“L’Albania, ad esempio, ha scalato ben 28 posizioni negli ultimi anni e questo vuol dire che oggi i suoi cittadini possono muoversi in 116 destinazioni senza bisogno di visto.” – si legge nella pubblicazione ufficiale di Henley.

In Europa, il primato del passaporto più potente appartiene alla Germania: i suoi cittadini, infatti, possono recarsi in 188 paesi senza necessità di visto. Tuttavia, allargando la classifica su scala mondiale, la Germania è al quarto posto.

Giappone, Corea del Sud e Singapore la precedono, a pari merito, con 189 paesi senza necessità di visto. La top 10:

Singapore, Corea del Sud, Giappone (189 paesi)

Germania (188)

Danimarca, Finlandia, Francia, Italia e Svezia (187)

Lussemburgo e Spagna (186)

Austria, Olanda, Norvegia, Portogallo, Svizzera e Regno Unito (185)

Belgio, Grecia, Canada, Irlanda e Stati Uniti (184)

Repubblica Ceca (183)

Malta (182)

Australia, Islanda, Nuova Zelanda (181)

Ungheria, Lettonia, Lituania, Slovacchia e Slovenia (180)

D’altra parte, invece, è quello del Kosovo (95esimo posto) il passaporto più debole europeo. I suoi cittadini possono recarsi senza visto in ‘soli’ 43 paesi. Tuttavia guardando al futuro, il Kosovo potrebbe far registrare una scalata molto importante in questa classifica dato che il paese ha ufficialmente soddisfatto tutti i criteri per la liberalizzazione dei visti con l’Unione Europea.

Su scala mondiale, i passaporti più deboli sono quelli di Afghanistan e Iraq: i cittadini di questi due paesi possono muoversi solo verso 30 paesi senza necessità di visto.

Henley Passport Index

L’indice Henley Passport si basa sui dati forniti dalla International Air Transport Authority (IATA) e comprende 199 passaporti e 227 destinazioni di viaggio. Viene aggiornato in tempo reale durante tutto l’anno, come e quando i cambiamenti della politica dei visti entrano in vigore. Scopri di più sull’Henley Passport Index cliccando qui.