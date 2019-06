Ogni cittadino della Repubblica d’Albania che ha un passaporto che scade tra tre mesi, deve necessariamente richiederne uno nuovo perché non gli sarà possibile oltrepassare i confini nazionali.

Con l’avvicinarsi del mese di luglio iniziano anche le vacanze estive per tutti quelli che desiderano spendere dei giorni al di fuori del paese. Tuttavia, un consiglio utile arriva direttamente dalla Polizia dello Stato, la quale rende nota l’informazione riguardo allo stare attenti alla data di scadenza del proprio passaporto.

La comunicazione della Polizia di Stato

Nella sua notifica, la Polizia spiega in modo definitivo che a nessuno che abbia un passaporto a scadenza minore di tre mesi verrà permesso di lasciare il paese.

Questa scadenza è strettamente collegata anche al tempo permesso ai cittadini albanesi di muoversi all’interno dell’area Schengen: quindi, nel caso in cui la validità di un passaporto sia uguale o minore ai 90 giorni, il possessore dello stesso è costretto ad applicare per la consegna di uno biometrico nuovo, non potendo pertanto lasciare il paese.

Le procedure per la richiesta di un nuovo passaporto biometrico sono le stesse della prima volta. Il cittadino deve innanzitutto comprare il coupon presso le poste albanesi, successivamente deve effettuare l’autodichiarazione vicino al commissariato della zona dove lavora e dopo il commissariato spedisce la richiesta presso gli uffici dell’unità amministrativa dove viene fatta la richiesta, con annessa foto e registrazione delle impronte digitali.

Tutti i cittadini albanesi che hanno ricevuto i passaporti biometrici durante il periodo in cui all’Albania fu permessa la permanenza (di durata breve) per motivi di viaggio nei paesi dell’area Schengen – ossia, 10 anni fa – devono controllare la validità dei propri passaporti, in modo tale da evitare problematiche all’arrivo nei punti di confine, dove la polizia non permetterà l’uscita a nessuno con un passaporto con meno di tre mesi di validità.

La maggior parte dei passaporti fu emessa durante i primi mesi del 2009, dei quali 1.4 milioni stanno per scadere.