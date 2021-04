Il volo Air Albania che porta i vaccini è già atterrato all’aeroporto di Rinas. Ad annunciarla è stato il ministro Balluku che oggi aveva dichiarato che cominciano i voli essenziali: quelli umanitari, voli di stato, diplomatici, di emergenza e quelli militari. Da domani, 9 aprile, partiranno anche i voli commerciali

I controllori di volo che hanno partecipato allo sciopero sono stati sostituiti dai colleghi turchi.

I turchi sono arrivati ​​in Albania attraverso il confine terrestre da Montenegro. La sostituzione dei controllori albanesi da parte dei turchi continuerà fino a quando la situazione a Rinas (l’aeroporto internazionale di Tirana) non sarà risolta.

Il ministero delle Infrastrutture e dell’Energia ha annunciato oggi che i controllori sarebbero stati sostituiti in quanto erano in trattative con i paesi dell’UE e dei Balcani.

La ministra Balluku che ha atteso oggi il volo con il carico dei vaccini ha dichiarato:

“I vaccini sono arrivati oggi dopo le difficoltà che abbiamo avuto ieri. Oggi siamo riusciti a creare tutte le condizioni per effettuare atterraggi e decolli solo per voli essenziali. Questo è un volo importante perché porta in Albania 100mila dosi di vaccini”.

Piu duro il premier Rama che ha commentato così l’arrivo dei vaccini:

Avete visto cosa è successo ieri? Un duro colpo per una delle attività vitali del Paese che ha rischiato di bloccare la vaccinazione per diverse settimane. I controllori non sono dipendenti qualunque che possono essere sostituiti immediatamente. È per questo che avevano escogitato un piano diabolico perché il tempo normale per sostituirli era di settimane, ma non ci sono riusciti. Eravamo già preparati ad affrontare quel colpo. I vaccini sono stati ritardati, abbiamo perso un giorno per colpa loro, ma alla fine sono arrivati., Intanto abbiamo passato tutta la notte a lottare affinché i vaccini non andassero in un altro paese, perché quando non puoi prenderli tu qualcun altro li vuole.”

Rama poi ha attaccato di nuovo il presidente Meta e l’ex premier Berisha:



Come avete visto qui abbiamo un presidente, insieme a un ex presidente che sono coinvolti nella follia di bloccare l’attività aerea del paese. Chi li capisce? I vaccini sono arrivati ​​e continueremo la vaccinazione perché abbiamo deciso di far uscire gli albanesi dal tunnel pandemico”, ha dichiarato Rama.