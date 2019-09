L’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) ha selezionato la capitale albanese Tirana nella lista delle 10 città che hanno fatto registrare le migliori performance economiche.

Il sindaco di Tirana, Erion Veliaj, ha preso parte – assieme a sindaci e ad alte personalità provenienti da tutto il mondo – alla conferenza “Bridge for Cities 4.0” tenutasi a Vienna, riguardante la promozione dell’implementazione dell’agenda 2030 sullo sviluppo sostenibile e la creazione di una piattaforma urbana per l’istituzione di una rete cooperazione reciproca.

Le dichiarazioni di Veliaj

Il sindaco di Tirana ha voluto sottolineare il riconoscimento arrivato dall’ONU, ritenuto incoraggiante per il futuro economico di Tirana non solo in ottica albanese ma anche in quella dell’intera regione:

“E’ stato un piacere unico essere a Vienna per presentare Tirana e la sua storia di successo nella gestione finanziaria. Eravamo tra le 10 città selezionate dall’ONU per le migliori performance finanziarie.

Non siamo una città ricca, ma in relazione a quello che abbiamo trovato e a quello che siamo oggi tutti insieme abbiamo fatto tanto. Sono molto orgoglioso per i cittadini di Tirana, i quali trattano la città come la loro famiglia.

Il riconoscimento arrivato dall’ONU, come una delle città con la miglior performance economica, ci incoraggia tutti insieme per far sì che, nei prossimi quattro anni, Tirana si trasformi in un importante polo economico dell’Albania ma anche dell’intera regione.” – ha affermato Veliaj.

Durante la conferenza, inoltre, Veliaj ha presentato alcune delle iniziative intraprese per promuovere l’economia negli ultimi quattro anni, così come anche le sfide che la capitale albanese sta affrontando:

“Quello che abbiamo presentato all’ONU è che il municipio di Tirana non è solo una realtà urbana ma anche una realtà economica. Il municipio di Tirana è responsabile del 50% dell’economia del paese e ha fatto registrare la crescita maggiore tra tutti i municipi.

Stiamo facendo domanda presso il governo albanese per ottenere una licenza come operatori di una zona economica libera. E’ un’area che abbiamo scelto a Kashar, di circa 60-70 ettari, che vogliamo mettere a disposizione delle imprese che vogliono espandere le loro capacità. Vogliamo, inoltre, essere operatori attivi economici in altri campi, come quello energetico.” – ha concluso il sindaco di Tirana, il quale ha avuto un importante incontro con Li Yong, direttore responsabile dello sviluppo industriale dell’ONU (UNIDO).