Con una dichiarazione per i media il Ministro della Sanità, Ogerta Manistirliu ha avvisato che in caso del non rispetto di questa decisione, la polizia di stato, la polizia municipale e altri ispettori saranno autorizzati a multare i disubbidienti. Ogni persona che sarà sorpresa senza mascherina negli ambienti chiusi sarà multata con 2000 lek (circa 16 euro).

“Con questo atto normativo si rende obbligatorio l’uso delle mascherine nei luoghi chiusi per ogni individuo, per difendersi dalla trasmissione di Covid19. Questo vale sia per l’amministrazione pubbliche sia per le attività private: trasporto pubblico, uffici, le scale dei palazzi, ascensori, centri commerciali, mercati e negozi, mercati all’ingrosso e centri di servizio.

Il compito e lo scopo di questa decisione e la salvaguardia della salute della popolazione. In funzione di questo scopo abbiamo approvato questo atto normativo e chiediamo la comprensione di tutti. L’uso della mascherina è molto efficace anche in base alle raccomandazioni dell’OMS e del Centro Europeo del Controllo delle Malattie.

Il sacrificio che vi viene chiesto non è la chiusura totale ma solamente indossare la mascherina per proteggere voi stessi e i vostri parenti e vicini. Grazie al lavoro fatto senza sosta, oggi abbiamo a disposizione 500 posti letto solamente per i pazienti che saranno contagiati dal coronavirus” – ha affermato il Ministro.

Il bollettino di oggi. Muore una 21enne, la vittima più giovane di coronavirus in Albania

Quattro persone sono morte nelle ultime 24 ore in Albania a causa del coronavirus, portando il numero totale delle vittime a 101. Tra loro c’è una 21enne che era intubata e che soffriva di sindrome metabolica. Le sue condizioni sono immediatamente peggiorate e i medici non sono stati in grado di salvarla, segnando così la vittima più giovane in Albania causa del coronavirus.

I nuovi casi di contagio da coronavirus nelle ultime 24 ore sono 85 su 361 tamponi effettuati in totale. Aumentano i ricoveri nell’ospedale infettivo dove la situazione è critica. Attualmente 88 pazienti sono ricoverati in ospedale, 12 pazienti sono in terapia intensiva e 4 di loro sono intubati in gravi condizioni