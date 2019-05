Ad oggi l’Albania ha firmato diversi accordi sul reciproco riconoscimento e sulla conversione delle patenti di guida. Mentre, per tutti quei paesi con i quali non è stato firmato un accordo, è necessario assicurarsi un permesso di guida internazionale.

Tuttavia, la trasmissione ‘Fiks Fare’ – in italiano ‘Tale e Quale’, un programma simile a ‘Striscia la Notizia’ in onda sulla principale tv privata albanese, Top Channel – ha ricevuto diverse lamentele da alcuni emigrati albanesi, ai quale non è stata riconosciuta la patente nonostante l’Albania abbia un accordo che i paesi in questione.

Italia e Germania

Tra i paesi che hanno trovato un accordo con l’Albania per il riconoscimento delle patenti c’è anche l’Italia, anche se in alcune province del nord le patenti albanesi non vengono riconosciute.

Polikron Muço è un cittadino albanese che vive a Firenze e che nel 2017 ha acquisito la patente nel nuovo formato – quello europeo – chiedendo la sua conversione in patente italiana, come aveva già fatto in passato per il vecchio formato. Questa volta, però, la sua richiesta non è stata accettata.

Lo stato italiano, infatti, a causa del nuovo formato delle patente albanesi, non le riconosce e per questo converte esclusivamente quelle nel vecchio formato – rilasciate in Albania dal 1 Luglio 2005 al 2016.

Problematiche simili sono presenti anche in Germania. Andi Shkulaku, che da due anni vive in Germania, ha dichiarato che la sua patente albanese è stata riconosciuta soltanto per i suoi primi sei mesi di residenza.

Per avere una risposta a questa situazione, i giornalisti di ‘Fiks Fare’ si sono rivolti alla direzione del trasporto stradale, nello specifico al direttore Shkelqim Gruda.

“Qui si seguono le procedure imposte dal ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Da quel che sappiamo, il ministero ha pronto la bozza di rinnovo dell’accordo con l’Italia, la quale scade quest’anno.” – ha affermato il direttore della direzione del trasporto stradale.

Secondo il ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la conversione delle patenti albanesi è identica a quella degli altri paesi non appartenenti all’UE che hanno firmato un accordo bilaterale con l’Italia.

Nel frattempo, due mesi dopo l’introduzione delle nuove patenti, dal ministero degli esteri albanesi fanno sapere che sono stati avvisati i rappresentanti diplomatici e le ambasciate di tutto il mondo, in modo tale da introdurla in tutti i paesi in cui operano.