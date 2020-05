Nelle zone verdi sono permessi gli spostamenti interurbani (tra le zone verdi), con automezzo privato, di più di due persone appartenenti allo stesso nucleo familiare, fino alle ore 21:00.

I pensionati potranno uscire senza permesso, a piedi, dalle ore 06:00 alle ore 08:30. In detto orario a nessun altro sarà permesso uscire, eccetto i casi appositamente autorizzati per lavoro.

Dalle ore 09:30 alle ore 17:30 potranno uscire senza permesso tutti gli altri pedoni (non più di due persone insieme). Oltre le 17:30 potranno uscire solo coloro appositamente autorizzati per lavoro. Vietata, comunque, la sosta in un posto.

Da lunedì, 11 maggio, è stata disposta la riapertura delle attività, come da protocolli di sicurezza per studi dentistici, parrucchieri, barbieri e negozi all’interno dei centri commerciali.

Le zone verdi

Da lunedì, 11 maggio sono considerati zone verdi: Lushnjë, Patos, Roskovec, Korçë, Has, Kukës, Lezhë, Mirditë, Fushë-Arrëz, Malësi e Madhe, Pukë, Vau Dejës, Kavajë, Vorë, Dibër, Argirocastro, Sarandë, Konispol, Himarë, Delvinë & Finiq, Prrenjas, Pogradec, Librazhd, Divjakë, Tropojë, Rrogozhinë, Peqin, Belsh, Cërrik, Gramsh, Ura Vajgurore, Kuçovë, Berat, Poliçan, Skrapar, Devoll, Pustec, Maliq, Mallakastër, Kolonjë, Valona, Selenicë.

Da lunedì, 11 Maggio, tutti i rimpatriati faranno la quarantena presso la propria abitazione.

Nelle zone rosse (il resto del territorio nazionale, inclusa Tirana, Durazzo, Scutari) i pedoni potranno uscire per un massimo di due ore nella fascia oraria dalle 5.00 alle 17.30 per acquisti, uno per nucleo familiare.

Viene permessa l’attività dei taxi per gli spostamenti interurbani fino ad un massimo di due passeggeri appartenenti allo stesso nucleo familiare, in base ai protocolli approvati dall’Istituto della Sanità Pubblica.

Sono inoltre previsti per le zone rosse, oltre ai permessi per acquisti primari, lavoro e motivi sanitari, anche permessi per servizi collegati alla circolazione dei propri veicoli privati, per la cura dei cani (dalle 6,30 alle 7,30 e dalle 18,30 alle 19,30).

Informazioni per i cittadini italiani che si trovano attualmente in Albania

Si informa che i cittadini italiani presenti sul territorio albanese per turismo o altri motivi, privi di permesso di soggiorno, devono segnalare la loro presenza prima della scadenza dei 90 giorni di permanenza (in un arco temporale di 180 giorni dal primo ingresso) inviando una mail al seguente indirizzo: migracioni.tirane@asp.gov.al e/o policiakufitare@asp.gov.al.

I cittadini italiani invece che vogliono richiedere il primo permesso di soggiorno o titolari di un permesso di soggiorno albanese in scadenza devono presentare la domanda sul portale “e-Albania”, non superando il limite di 30 giorni dall’ultimo ingresso per la richiesta del primo permesso e di 60 giorni dalla data di scadenza del permesso per la richiesta di rinnovo).